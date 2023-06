Cristiano Ronaldo donne au Portugal une victoire tardive lors de sa 200e apparition internationale

Cristiano Ronaldo a marqué un superbe but en fin de match alors que le Portugal battait l’Islande 1-0 mardi pour prolonger son record parfait dans le Groupe J des éliminatoires de l’Euro 2024 lors d’une soirée historique pour l’attaquant qui est devenu le premier joueur à faire 200 apparitions internationales.

Ronaldo détenait déjà le record du plus grand nombre d’apparitions internationales lorsqu’il a dépassé celui du Koweït Bader Al-Mutawa, qui détenait le record de 196 matches, lors des éliminatoires du Portugal pour l’Euro 2024 contre le Liechtenstein en mars.

Le Portugal a eu du mal à sortir de l’impasse contre l’Islande mais a renforcé la pression après que Willum Thor Willumsson a été expulsé pour un deuxième carton jaune après un tacle brutal sur le remplaçant Goncalo Inacio à la 81e minute.

Ronaldo a dû attendre deux minutes pour célébrer le vainqueur car l’arbitre a d’abord exclu sa frappe à bout portant à la 89e minute pour hors-jeu, mais le but a été accordé après que la rediffusion VAR ait montré qu’il était légèrement en jeu.

C’était le 123e but de Ronaldo pour le Portugal, étendant son record de meilleur buteur international de tous les temps.

Le résultat a laissé le Portugal en tête avec 12 points, deux devant la Slovaquie, deuxième, qui a gagné 1-0 à l’extérieur contre le Liechtenstein plus tôt mardi.

Le Portugal a commencé plus agressivement mais l’Islande a lentement pris le contrôle et a eu deux belles occasions de mener en première mi-temps grâce au défenseur Victor Palsson et à l’arrière Hordur Magnusson.

Mais le Portugal a répondu après la pause et est progressivement entré dans le match, le but de Ronaldo assurant les points.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Reuter)