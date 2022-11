Cristiano Ronaldo dit qu’il se sent “trahi” par Manchester United et n’a “aucun respect” pour Erik ten Hag | Nouvelles du Royaume-Uni

L’icône du football Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il se sentait “trahi” par Manchester United et affirme qu’il est expulsé du club.

Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored, qui sera diffusée la semaine prochaine sur TalkTV, la star portugaise a affirmé que l’entraîneur-chef Erik ten Hag et d’autres veulent qu’il quitte Old Trafford.

Lorsqu’on lui a demandé si Unila hiérarchie essayait de le forcer à quitter le club, Ronaldo a déclaré: “Oui, pas seulement l’entraîneur, mais deux ou trois autres gars autour du club. Je me suis senti trahi.”

L’homme de 37 ans a déclaré dans l’interview: “Je m’en fiche. Les gens devraient écouter la vérité.

“Oui, je me suis senti trahi et j’ai eu l’impression que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, pas seulement cette année mais aussi l’année dernière.”

Ronaldo a révélé qu’il ne respectait pas le patron ten Hag, en disant: “Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il ne me montre pas de respect. Si vous n’avez pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour vous .”

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a également affirmé qu’il n’y avait eu “aucun progrès” au club depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013 et a critiqué leur “manque de sympathie” pour lui lorsque sa petite fille est tombée malade et a été hospitalisée en juillet.

En savoir plus sur Cristiano Ronaldo

United a été contacté pour commenter les allégations.

Ronaldo a connu une période mouvementée depuis qu’il a rejoint Manchester United à l’été 2021. Il a eu du mal à obtenir du temps de jeu récemment, a été laissé sur le banc des remplaçants malgré une défaite 4-0 contre Manchester City, et contre Tottenham, il a refusé de entrer sur le terrain en tant que remplaçant et a pris d’assaut le tunnel avant le temps plein.

Wayne Rooney a commenté le débrayage et dans l’interview incendiaire avec Morgan, Ronaldo a frappé son ancien coéquipier de United.

Lire la suite:

Ronaldo a été puni pour avoir quitté un match plus tôt pour la deuxième fois cette saison de football

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Erik ten Hag sur le débrayage des Spurs de Ronaldo



“Je ne peux pas être dans l’équipe maintenant”

Écrivant dans le journal The Sun, Morgan a révélé que Ronaldo avait déclaré: “Je ne sais pas pourquoi il me critique si mal … probablement parce qu’il a terminé sa carrière et que je joue toujours à un niveau élevé.

“Je ne vais pas dire que je suis plus beau que lui. Ce qui est vrai…”

Lorsque la nouvelle a éclaté dimanche soir, à propos de l’interview, le joueur devenu expert du match du jour 2, Jermaine Jenas, a déclaré qu’il était “totalement déconcerté” quant à la raison pour laquelle il l’avait fait, et il pensait que cela avait rendu impossible pour Ten Hag de jouer. plus lui.

“Il ne peut pas être dans l’équipe maintenant”, a déclaré Jenas.

L’ancien joueur de Liverpool et d’Angleterre Jamie Carragher a déclaré dans un tweet qu’il pensait que “99% des fans de United seront du côté de l’ETH (Erik ten Hag)”.