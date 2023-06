Cristiano Ronaldo dit qu’il restera en Arabie Saoudite la saison prochaine

La star portugaise Cristiano Ronaldo s’est engagée à rester en Arabie saoudite la saison prochaine jeudi malgré l’absence d’argenterie depuis son déménagement lucratif dans le royaume riche en pétrole.

La signature de Ronaldo en janvier pour Al Nassr a été suivie de spéculations sur la durée de son séjour, y compris des informations sur un accord d’échange avec la société saoudienne Newcastle United qui s’est maintenant qualifiée pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Mais le joueur de 38 ans a déclaré dans une interview officielle de la Saudi Pro League : « Je suis heureux ici, je veux continuer ici, je continuerai ici.

« Et à mon avis, s’ils continuent à faire le travail qu’ils veulent faire ici, pendant les cinq prochaines années, je pense que la ligue saoudienne peut être l’une des cinq meilleures ligues au monde. »

Les 14 buts de Ronaldo en 16 matches de championnat n’ont suffi qu’à une deuxième place pour le club de Riyad, favori de certains membres de la famille royale saoudienne.

En janvier, l’ancien buteur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a signé un contrat de deux ans et demi d’une valeur estimée à plus de 400 millions d’euros.

Il a admis que certaines conventions saoudiennes l’avaient pris par surprise, notamment des séances d’entraînement nocturnes pendant le mois de jeûne du Ramadan.

« En Europe, nous nous entraînons davantage le matin, mais ici nous nous entraînons l’après-midi ou le soir et pendant le Ramadan, nous nous entraînons à 10 heures du soir », a-t-il déclaré.

« Alors c’est tellement étrange, mais comme je vous le dis, ces situations font partie d’une expérience, de souvenirs. J’aime vivre ces moments parce qu’on apprend avec ces choses. »

Il a ajouté : « Je m’attendais à gagner quelque chose cette année, mais nous ne l’avons pas fait, mais l’année prochaine, je suis vraiment positif et confiant que les choses vont changer, et nous allons mieux. »

