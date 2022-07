Cristiano Ronaldo dit qu’il jouera le match amical de Manchester United contre Rayo Vallecano

Cristiano Ronaldo a indiqué qu’il participera au match amical de Manchester United avec Rayo Vallecano à Old Trafford dimanche au milieu des spéculations en cours sur son avenir avec les géants anglais.

L’attaquant portugais de 37 ans, qui a raté la tournée de pré-saison du club en Thaïlande et en Australie pour des raisons personnelles, aurait voulu quitter le club qu’il a rejoint l’année dernière.

Ronaldo a également été exclu de l’équipe de United pour le match amical de samedi avec l’Atletico Madrid à Oslo. Mais il a suggéré sur Instagram qu’il affrontera une autre équipe de la Liga à Rayo Vallecano.

Commentant un message d’une page de fans de Ronaldo à propos de lui manquant le match en Norvège, Ronaldo a écrit vendredi: “Domingo o rei joga” qui se traduit par “Dimanche, le roi joue”.

Cristiano Ronaldo annonce qu’il est de retour avec l’équipe de Manchester United alors qu’il jouera un match amical contre le Rayo Vallecano : “Dimanche, le roi joue”, vient-il de commenter. 🚨🇵🇹 #MUFC Voici son message sur Instagram : pic.twitter.com/HrPzk0Rzur — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 29 juillet 2022

United a déclaré que les joueurs non impliqués dans l’équipe itinérante de 21 joueurs pour le match contre l’Atletico – une liste qui comprend les nouvelles recrues Lisandro Martinez et Christian Eriksen – “participeront au match de dimanche contre Rayo Vallecano, tandis que d’autres sont malades ou blessés”.

Erik ten Hag, le nouveau manager de United, a insisté plus tôt ce mois-ci sur le fait que Ronaldo n’était “pas à vendre”.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout et j’ai hâte de travailler avec lui. Je l’ai lu, mais ce que je dis, c’est que Cristiano n’est pas à vendre, il est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble”, a-t-il déclaré.

L’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus a terminé meilleur buteur de United la saison dernière avec 24 buts.

Mais la campagne dans son ensemble a été une énorme déception pour le club, avec une sixième place en Premier League, ce qui signifie qu’ils ont raté la qualification pour la Ligue des champions.

United entame sa campagne de Premier League à domicile contre Brighton le 7 août.

