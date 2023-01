Cristiano Ronaldo dit qu’il a rejoint le club de football saoudien Al-Nassr après avoir “tout gagné” en Europe | Nouvelles du monde

Christiano Ronaldo a déclaré en Europe qu’il avait “tout gagné” puisqu’il a été dévoilé avec le club saoudien d’Al Nassr.

Le joueur portugais a remporté cinq fois le prestigieux Ballon d’Or et cinq fois la Ligue des champions, et il compte plusieurs titres de Premier League, de Liga et de Serie A parmi ses trophées.

Ronaldo a révélé qu’il avait refusé plusieurs grands clubs à la suite d’une scission acrimonieuse avec Manchester United en novembre, décidant plutôt de signer un accord jusqu’en 2025 avec Al Nassr.

Son le contrat avec United a été résilié après avoir critiqué le club dans une interview télévisée avec Piers Morgan.

Plusieurs points de vente ont rapporté que le salaire de l’ancien attaquant de United, du Real Madrid et de la Juventus s’élevait à plus de 160 millions de livres sterling par an, faisant du joueur de 37 ans le footballeur le mieux payé de l’histoire.

Lors de sa première apparition publique pour son nouveau club, Ronaldo a déclaré : “Je me sens très bien. Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie.

“En Europe, mon travail est fait, j’ai tout gagné, j’ai joué dans les clubs les plus importants d’Europe et pour moi maintenant, c’est un nouveau défi.

“C’est une grande opportunité. Personne ne le sait mais j’ai eu de nombreuses opportunités en Europe, dans de nombreux clubs au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal.

“De nombreux clubs ont essayé de me signer mais j’ai donné ma parole à ce club pour développer non seulement le football mais d’autres parties de ce pays incroyable.”

Il portait un costume alors qu’il s’adressait aux médias avant de se changer dans le kit de son nouveau club pour sa présentation au stade Mrsool Park.

Ronaldo a ajouté : “Je suis un joueur unique. J’ai battu tous les records là-bas. Je veux battre quelques records ici. Ce contrat est unique mais je suis un joueur unique, donc pour moi c’est normal.

“Beaucoup de gens parlent et donnent leur avis, mais ils ne connaissent vraiment rien au football. Ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Arabie saoudite. Je ne m’inquiète vraiment pas de ce que les gens disent.”

Il a été accueilli par des milliers de fans alors qu’il montait sur une scène du terrain de Mrsool Park, avant de dire dans une brève interview: “Je ferai de mon mieux pour ce club” et de poser pour des photos, puis de dédicacer et de lancer des balles dans l’assemblée. foule.

Les chants de “Ronaldo” et sa célébration “siu” ont fait écho dans le stade avant la fin de la présentation avec Ronaldo rejoint sur le terrain par ses enfants et sa partenaire Georgina Rodriguez.

L’entraîneur-chef d’Al Nassr, Rudi Garcia, ancien de la Roma, de Marseille et de Lyon, a déclaré : “Cristiano est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est une légende.

“Dans ma vie, j’ai vu que les grands, grands joueurs comme Cristiano sont les plus faciles à gérer.

“Nous sommes ici pour gagner, rien d’autre.”