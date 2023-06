Cristiano Ronaldo n’a pas l’intention de ralentir alors qu’il cherche à devenir le premier footballeur masculin à disputer 200 matches internationaux.

Le capitaine vétéran du Portugal atteindra ce record s’il participe aux éliminatoires de l’Euro 2024 mardi en Islande.

« Pour moi, c’est une étape extrêmement importante », a déclaré Ronaldo avant le match. « Cela signifie beaucoup. Étant le 200e match, je serai le premier de l’histoire à le faire, je suis très fier car c’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé pouvoir atteindre, mais je dois continuer. J’ai beaucoup plus à faire faire.

« Demain, c’est un tour, un beau numéro que personne n’a. Je le dis sincèrement, je ne suis pas les records, ils me suivent. Je suis content, c’est aussi ma motivation pour continuer à jouer au plus haut niveau en équipe nationale. C’est quelque chose que je n’aurais jamais pensé réaliser. Et je continue à battre des records. »

Ronaldo, 38 ans, a une longue et distinguée carrière internationale. Il est le meilleur buteur du football international masculin avec 122 buts. Il est également devenu le premier homme à apparaître et à marquer dans cinq championnats d’Europe.

Lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Ronaldo est devenu le premier footballeur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde différentes.

« Qu’est-ce qu’il reste à battre ? » Ronaldo a demandé en riant. « Je n’en ai aucune idée. Je sais que je détiens des records. Ce que je veux le plus, c’est gagner et suivre la voie vers le Championnat d’Europe. »

Ronaldo, qui a fait ses débuts internationaux en 2003 et a deux grands honneurs avec le Portugal. Il a mené son pays au succès à l’Euro 2016 et à la première UEFA Nations League trois ans plus tard.

« Je suis heureux et avec l’ambition de continuer à marquer l’histoire du Portugal », a-t-il déclaré. « J’espère que nous pourrons gagner plus de titres. Deux cents matchs joués prouvent l’amour que j’ai pour mon pays. Se sentir comme un atout me donne de la fierté et de la motivation. Ce que je veux le plus, c’est aider le Portugal. »

Et Ronaldo, qui a marqué 14 buts en 16 matches de championnat depuis qu’il a rejoint l’équipe saoudienne d’Al Nassr en janvier après avoir quitté Manchester United, a déclaré qu’il pensait toujours qu’il avait beaucoup à donner à son pays.

« Je resterai ici jusqu’à ce que moi, le [football federation] le président et l’entraîneur croient que je peux. Je n’abandonnerai jamais de venir ici, car c’est toujours un rêve. Représenter l’équipe nationale est le sommet de la carrière. Je veux continuer à jouer, faire plaisir à ma famille, mes amis et les portugais.

« Est-ce que j’espère faire plus? Évidemment, c’est pourquoi je suis ici. C’est pourquoi je continue à marcher. Vivre le moment, jour après jour, voir ma forme. Je pense que je vais toujours bien, aider, marquer des buts et Tant que je suis motivé et que mon entourage aime ma présence et mon leadership, je n’abandonnerai en aucune façon l’équipe nationale.

« Comme [former Portuguese defender] Bruno Alves a déclaré : « Je ne donnerai pas ma place gratuitement. Ça a été un long voyage, mais ça ne se terminera pas de sitôt, j’espère. »