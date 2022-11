Cristiano Ronaldo dirigera l’équipe du Portugal lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

Cristiano Ronaldo entrera dans sa cinquième Coupe du monde avec une équipe portugaise remplie de joueurs talentueux, mais il manquera quelques habitués de l’équipe nationale.

Ronaldo fera équipe avec Bernardo Silva, Bruno Fernandes et João Félix, mais parmi ceux qui ne figuraient pas dans la liste des 26 joueurs sélectionnés par l’entraîneur Fernando Santos jeudi figuraient João Moutinho, José Fonte et Renato Sanches. Diogo Jota de Liverpool ne va pas non plus au Qatar en raison d’une blessure.

João Cancelo, Rúben Dias et le défenseur central Pepe, 39 ans, ont également fait partie de l’équipe. Le défenseur António Silva, qui a 19 ans et a reçu sa première convocation, se rendra également au Qatar.

Ronaldo, 37 ans, montre des signes de déclin pour la première fois de sa carrière, mais sera toujours le leader d’une équipe portugaise à la recherche de son premier titre en Coupe du monde.

Après avoir finalement remporté un trophée international majeur au Championnat d’Europe 2016, le Portugal a également ajouté le titre de l’édition inaugurale de la Ligue des Nations à domicile en 2019. Mais il n’a pas dépassé les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018 ou à Euro 2020.

Équipe:

Gardiens: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Rome), José Sá (Wolverhampton)

Défenseurs: Diogo Dalot (Manchester United), Danilo Pereira (PSG), João Cancelo (Manchester City), António Silva (Benfica), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund )

Milieux de terrain: William Carvalho (Real Betis), Rúben Neves (Wolverhampton), Otávio Monteiro (Porto), Bernardo Silva (Manchester City), Matheus Nunes (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), João Palhinha (Fulham ), Vitinha (PSG)

Attaquants: André Silva (Leipzig), Ricardo Horta (Braga), Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Ramos (Benfica)

