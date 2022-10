Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United en janvier

Cristiano Ronaldo devrait quitter Manchester United dès janvier.

L’attaquant superstar est en baisse sur l’ordre hiérarchique du manager Erik ten Hag cette saison. En fait, il n’a réussi qu’un seul départ en Premier League au cours de la campagne en cours. La seule apparition dans le onze de départ a eu lieu lors de la défaite humiliante 4-0 du club contre Brentford le 13 août.

L’international portugais s’est de nouveau assis sur le banc lors du récent match de Manchester United contre son rival de Crosstown, City. City a battu United 6-3 ce jour-là, alors que Ronaldo n’est jamais entré dans la mêlée. Le joueur est apparu visiblement contrarié tout au long du match.

Après le match, les journalistes ont demandé à ten Hag pourquoi il n’avait pas mis Ronaldo en remplacement. “Je ne le ferais pas venir par respect pour Cristiano, pour sa grande carrière”, a déclaré l’entraîneur. “L’autre chose était l’avantage que je pouvais apporter à Anthony Martial. Il a besoin du procès-verbal, mais je ne veux pas le souligner comme ça.

🎙️ “Je ne le ferais pas venir par respect pour Cristiano, pour sa grande carrière” Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, explique pourquoi il a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc… 🔴⬇️ pic.twitter.com/1LzPyINDfC – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 2 octobre 2022

La défaite contre City était la première défaite de United en championnat depuis le match de Brentford. Les Red Devils ont remporté quatre matchs consécutifs de Premier League avec Ronaldo relégué sur le banc. Pendant cette période, l’attaquant n’a accumulé que 80 minutes au total sur le terrain. En incluant le match de dimanche, Ronaldo n’a effectué en moyenne que 16 minutes de remplacement par match depuis son dernier début de championnat.

Ronaldo pourrait quitter Manchester United en janvier

Parce qu’il est dans la dernière année de son contrat actuel, Ronaldo peut signer pour une équipe étrangère de la Ligue des champions en janvier. Le joueur portugais a également la possibilité de prolonger son contrat avec United pour une saison supplémentaire, mais cela semble extrêmement improbable.

Le Telegraph rapporte qu’une sortie en janvier semble probable pour Ronaldo. Le journal britannique affirme également que United ne bloquerait pas non plus un transfert potentiel. Alors que la star devrait avoir le choix entre de nombreuses options, un retour à la Juventus ou au Sporting serait le plus logique.

PHOTO: IMAGO / Action Plus