Cristiano Ronaldo dévoile une montre avec son but emblématique contre Manchester United

Cristiano Ronaldo a dévoilé un design de montre de luxe, représentant la célèbre tête qu’il a marqué contre Manchester United alors qu’il jouait pour son ancien club, le Real Madrid. Ronaldo a sorti la toute nouvelle montre le jour où son deuxième séjour à Manchester United a pris fin. L’attaquant portugais a quitté le club de Premier League d’un « gré à gré » ce mardi.

“Je suis ravi d’annoncer mon partenariat avec Jacob & Co, l’une des plus grandes marques horlogères au monde. Aujourd’hui, nous dévoilons notre première collection de montres que j’ai co-conçue avec mon cher ami Jacob Arabo », a écrit Ronaldo dans la légende.

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Ronaldo est maintenant prêt à lancer la campagne du Portugal pour la Coupe du Monde de la FIFA avec un match contre le Ghana jeudi. Dans le circuit du football interclubs, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a occupé le point d’attraction central après que son contrat avec Manchester United a été résilié d’un commun accord mardi.

“Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance pour l’avenir. Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain », lit-on dans un communiqué publié par Manchester United.

La relation de Ronaldo avec les Red Devils a été bouleversée après avoir fait des allégations sensationnelles contre le club lors d’une interview explosive avec Piers Morgan. Le joueur de 37 ans a affirmé qu’il était expulsé par le club et il se sent trahi par le comportement de Manchester United. Ronaldo a également fustigé le manager de Manchester United, Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo avait retrouvé Manchester United avant la saison 2021-22. Lors de son deuxième relais, Ronaldo a marqué 27 buts après avoir disputé 54 matches. Ronaldo a trouvé le fond du filet 118 fois lors de son premier passage à Manchester United. Il a également guidé Manchester United vers 10 titres lors de son premier relais. De plus, il est le seul joueur de Manchester United à avoir marqué plus de 30 buts en une saison dans l’histoire de la Premier League.

