Cristiano Ronaldo devient le premier homme à marquer en cinq Coupes du monde avec un but contre le Ghana

Cristiano Ronaldo est devenu le seul joueur de l’histoire du football masculin à avoir marqué dans cinq Coupes du monde après son penalty pour le Portugal contre le Ghana jeudi.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a raté deux bonnes occasions en première mi-temps et a vu un autre effort exclu pour une faute, mais a remporté un penalty au début de la deuxième période et l’a tiré dans le coin pour donner au Portugal la tête de son groupe. Clash H.

Plus tôt cette semaine, Lionel Messi a rejoint Ronaldo dans un groupe restreint de joueurs ayant marqué dans quatre Coupes du monde – aux côtés de la légende brésilienne Pelé et des icônes allemandes Uwe Seeler et Miroslav Klose.

Mais le penalty de Ronaldo à la 65e minute signifie qu’il a maintenant marqué dans cinq Coupes du monde différentes.

Le joueur de 37 ans a ouvert son compte pour la Coupe du monde avec un penalty contre l’Iran en 2006, avant de mettre fin à une longue sécheresse de buts en marquant contre la Corée du Nord en 2010. Il a ensuite marqué contre le Ghana au Brésil 2014, avant un triplé mémorable contre l’Espagne. et un autre lors d’une courte victoire contre le Maroc en Russie il y a quatre ans.

Au total, il compte désormais 118 buts pour le Portugal, ce qui en fait le meilleur buteur de tous les temps du football international.