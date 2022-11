Cristiano Ronaldo devient le premier homme à marquer en 5 Coupes du monde

Cristiano Ronaldo est entré dans l’histoire jeudi en tant que premier joueur masculin à marquer en cinq Coupes du monde lors du match d’ouverture du Portugal au Qatar contre le Ghana.

Le capitaine du Portugal a marqué à la 65e minute sur penalty – le 118e but de son pays – pour ouvrir le score au stade 974 de Doha. Le Portugal a ensuite gagné 3-2 grâce aux buts de Joao Felix et Rafael Leao qui les ont aidés à affronter la météo. deux tentatives tardives du Ghana.

Ronaldo, 37 ans, est le buteur le plus prolifique du football international masculin et a fait un record de 18 apparitions pour le Portugal lors d’une Coupe du monde.

“C’est un beau moment, dans ma cinquième Coupe du monde. Nous avons gagné, nous sommes partis du bon pied, une victoire très importante”, a déclaré Ronaldo. a dit du jalon. “Nous savons que dans ces compétitions, gagner le premier match est crucial. Un autre record aussi, le seul joueur à avoir marqué lors de cinq Coupes du monde consécutives, c’est pour moi un motif de grande fierté.

“Je suis très heureux que l’équipe ait réalisé une excellente performance. Victoire difficile, mais juste.

« L’important, c’est que l’équipe ait gagné. [Manchester United] chapitre est clos et l’accent est mis uniquement et exclusivement sur la Coupe du monde. Comme je l’ai dit, nous voulions partir du bon pied. On a gagné, on a bien joué, j’ai aidé l’équipe. Tout le reste n’est pas important. L’important, c’est l’équipe nationale.”

Son dernier jalon survient après avoir quitté Manchester United d’un “accord mutuel” plus tôt cette semaine à la suite d’une interview télévisée explosive dans laquelle il a critiqué le club et l’entraîneur Erik ten Hag.

L’attaquant a fait ses débuts au Portugal en 2003 et a marqué son premier but 10 mois plus tard lors d’un match de phase de groupes de l’Euro 2004 contre la Grèce.

Son premier but en Coupe du monde, en 2006, était sur penalty lors d’une victoire 2-0 contre l’Iran. Son prochain but en Coupe du monde est survenu quatre ans plus tard en Afrique du Sud lors d’une défaite 7-0 contre la Corée du Nord. Ronaldo a également marqué lors de la victoire 2-1 du Portugal contre le Ghana lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, mais son équipe a été déçue car elle a été éliminée en phase de groupes.

La première joueuse à marquer dans cinq Coupes du monde, masculines ou féminines, a été Marta en 2019, et Christine Sinclair a égalé l’exploit la même année.

La campagne de Coupe du monde la plus réussie de Ronaldo a eu lieu en 2018 en Russie, où il a marqué quatre buts, dont un tour du chapeau lors d’un match nul 3-3 avec l’Espagne. Le dernier de ces buts est survenu à la 88e minute, un coup franc de 25 mètres qui a volé dans le coin supérieur gauche devant son coéquipier de United, David de Gea.

La meilleure performance du Portugal avec Ronaldo a été la Coupe du monde 2006, lorsqu’il a terminé quatrième.

En marquant lors du match du Groupe H de jeudi contre le Ghana, son huitième but en Coupe du monde, il est à un but d’égaler le record du pays dans la compétition, établi par la légende portugaise Eusebio. Eusebio a aidé le Portugal à atteindre la troisième place de la Coupe du monde de 1966 à Londres, où il a terminé meilleur buteur avec neuf buts.

La plus belle heure de Ronaldo dans le football international est survenue lorsqu’il a été capitaine du Portugal à la gloire de l’Euro 2016 contre la France, pays hôte, avec une victoire 1-0. C’était le premier titre majeur du Portugal, et il a été suivi par la gloire de l’UEFA Nations League trois ans plus tard.

Cristiano Ronaldo a écrit sur Instagram: “Victoire très importante dans notre match d’ouverture de Coupe du Monde mais rien n’est gagné ! Ce n’était qu’un premier pas ! Nous restons concentrés sur la poursuite de nos objectifs. Force le Portugal !”