Cristiano Ronaldo devient le premier homme à marquer dans cinq Coupes du Monde de la FIFA différentes

Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur masculin à marquer dans cinq Coupes du monde différentes. Marta du Brésil a marqué dans cinq Coupes du monde féminines.

L’homme de 37 ans établir le record lorsqu’il a inscrit un penalty à la 65e minute au stade 974 de Doha pour donner au Portugal la tête du groupe H face aux Black Stars.

CR7 a converti un penalty qu’il a remporté pour marquer son 118e but pour son équipe nationale.

Les deux seuls hommes à avoir marqué plus de 100 fois pour leur pays sont Ronaldo et Daei, qui ont marqué 109 buts en 149 matchs pour l’Iran de 1993 à 2006 et ont joué pour les clubs allemands du Bayern Munich et du Hertha Berlin.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Toute l’attention est tournée vers Ronaldo, après sa séparation désordonnée mais mutuelle cette semaine avec Manchester United.

L’attaquant de 37 ans, disputant probablement sa dernière Coupe du monde, a donné une interview explosive quelques jours seulement avant de se rendre au Qatar qui a critiqué le manager Erik ten Hag et les propriétaires de United, déclenchant la scission. Et mercredi, Ronaldo a été banni pour deux matches de Premier League et condamné à une amende de 50 000 livres (60 000 $) pour avoir frappé un téléphone de la main d’un fan à Everton la saison dernière.

L’interdiction suivra Ronaldo dans n’importe quel nouveau club qu’il rejoindra dans n’importe quel pays, mais ne s’applique pas à la Coupe du monde.

Ronaldo ne semble pas avoir de nouvelle équipe alignée, donc ses performances à la Coupe du monde pourraient encore convaincre les employeurs potentiels de se lancer dans le quintuple joueur mondial de l’année, qui a peut-être dépassé son apogée mais reste l’un des footballeurs. les finisseurs les plus meurtriers de sa journée.

S’exprimant avant l’annonce qu’il avait quitté United par consentement mutuel, Ronaldo était catégorique sur le fait que les questions de club n’affecteraient pas ses performances pour le Portugal à la Coupe du monde et ne perturberaient pas l’atmosphère de l’équipe avant le match de groupe de jeudi contre le Ghana au stade 974 en Doha.

Cela pourrait nécessiter une révision maintenant. La motivation de remporter la Coupe du monde pour la première fois motive probablement suffisamment Ronaldo au Qatar, mais impressionner un nouveau club potentiel serait un bon bonus pour l’accompagner.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici