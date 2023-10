Cristiano Ronaldo devient le footballeur le mieux payé de la liste Forbes

Le contrat lucratif de Cristiano Ronaldo et ses méga contrats de sponsoring ont aidé l’attaquant vedette à se hisser à la première place de la liste Forbes des joueurs de football les mieux payés cette année. Il n’est absolument pas surprenant de voir Lionel Messi et Ronaldo se disputer la première place sur et en dehors du terrain de football. Le duo de footballeurs emblématique a dominé une partie importante de la dernière décennie, remportant le Ballon d’Or et plusieurs autres prix prestigieux. Cette fois, Ronaldo est sorti vainqueur face à son rival argentin en termes de revenus annuels en salaires et en contrats de sponsoring. Selon Forbes, l’ancien attaquant du Real Madrid et de Manchester United a gagné 200 millions de dollars en salaires et 60 millions de dollars supplémentaires en dehors du terrain.

Lionel Messi occupe la deuxième place de cette liste avec un bénéfice net de 135 millions de dollars l’an dernier. Le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA aurait gagné environ 66 millions de dollars en salaires et environ 70 millions de dollars en revenus hors terrain.

Neymar Jr, Kylian Mbappe et Karim Benzema sont les trois autres joueurs de la liste à avoir gagné plus de 100 millions de dollars. Cela montre la domination des clubs saoudiens en termes d’offres les plus lucratives aux grandes icônes du football mondial. Les stars de la Premier League, dont l’attaquant de Manchester City Erling Haaland et l’attaquant de Liverpool Mohammed Salah, occupent respectivement les sixième et septième places de la liste. Tandis que Sadio Mané, Kevin de Bruyne, Harry Kane et Robert Lewandoski complètent le top 11.

Cristiano Ronaldo a quitté le football européen à la recherche de nouveaux défis après que Manchester United a annoncé que le club avait décidé de se séparer de son joueur l’année dernière. Cette annonce a été faite avant la Coupe du monde au Qatar après que Ronaldo ait critiqué son ancien club et entraîneur dans une interview avec Piers Morgan. L’accession de Ronaldo au trône du footballeur le mieux payé du monde à l’âge de 38 ans en dit long sur la longévité de la carrière de l’attaquant vedette. Depuis qu’il a quitté le Real Madrid, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions n’a pas réussi à remporter la victoire européenne. Après un passage décevant à la Juventus, il revient à Old Trafford. Mais son retour à Manchester United n’a pas été très fructueux. Il a rapidement été déposé par l’entraîneur Erik ten Hag, ce qui a obligé le footballeur vedette à partir pour l’Arabie saoudite dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions de dollars.

Pendant ce temps, après avoir échoué à remporter le titre de la Ligue des champions avec le géant français du Paris Saint-Germain (PSG), Messi a cherché à entrer dans l’histoire ailleurs en rejoignant l’Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) cet été.