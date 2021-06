Cristiano Ronaldo « demande que l’affaire de viol soit rejetée parce que des avocats auraient donné des documents piratés aux enquêteurs de la police »

Les avocats de Mayorga, qui réclameraient environ 80 millions de dollars de dommages et intérêts pour les accusations selon lesquelles Ronaldo l’aurait agressée sexuellement dans un hôtel de Las Vegas en 2009, auraient été ciblés par l’équipe juridique de l’attaquant pour avoir utilisé des tactiques sournoises dans l’affaire.

Une motion d’urgence a été déposée pour que les représentants de Mayorga, Stovall and Associates, soient disqualifiés parce qu’ils n’ont pas divulgué des centaines de documents relatifs à l’enquête policière qui ont été piratés par le site Football Leaks, selon le Mirror.

Ils auraient également remis les documents volés à la police de Las Vegas et approché les pirates informatiques pour obtenir plus de papiers sans divulguer le transfert au tribunal, selon le rapport.

Les réclamations de Mayorga ont été réglées à l’amiable il y a 12 ans avec une somme forfaitaire d’environ 530 000 $, uniquement pour que l’accusateur de Ronaldo entame une procédure pour annuler le règlement initial en 2018, affirmant qu’il a été signé alors qu’elle était » incapacité mentale « .

Ronaldo a toujours vigoureusement nié les allégations, la requête décrivant la conduite des avocats de Mayorga comme « odieux » et exigeant que « aucune sanction inférieure au licenciement ne suffira. »

Mayorga divise la réclamation révisée entre « douleurs et souffrances du passé », « douleurs et souffrances futures » et des dommages-intérêts punitifs, ainsi que de plus petits montants pour les dépenses et les frais juridiques.

Son équipe souhaite que plus de 60 témoins témoignent, dont trois offres de la police, le président de la Juventus Andrea Agnelli et l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes.

Des documents judiciaires affirment que Ronaldo est entré sur elle pendant qu’elle se changeait et s’est exposé avant de lui demander d’accomplir un acte sexuel, à quel moment elle dit qu’elle a embrassé la jeune femme de 24 ans à la condition qu’il l’autorise à partir. après avoir repoussé ses avances.

Le Mirror a déclaré avoir contacté Stovall and Associates pour commentaires.