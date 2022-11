Cristiano Ronaldo déclare que le chapitre de Manchester United est fermé après avoir battu le record de buts de la Coupe du Monde de la FIFA

Cristiano Ronaldo a déclaré jeudi qu’il avait mis ses récents ennuis à Manchester United derrière lui après avoir marqué lors d’une cinquième Coupe du monde record alors que le Portugal avait battu le Ghana 3-2.

L’icône vieillissante Ronaldo a fracassé un penalty à la 65e minute pour devancer Pelé, Uwe Seeler et Miroslav Klose, qui ont tous marqué en quatre Coupes du monde, quelques jours après s’être séparés de Manchester United.

Il a ensuite honoré les journalistes présents d’une conférence de presse de deux minutes au cours de laquelle il a répondu à une question, bien qu’il ait été nommé homme du match lors de la première victoire du Portugal dans le Groupe H.

« C’était un beau moment, ma cinquième Coupe du monde, on a gagné, et on a commencé avec notre bon pied. C’est une victoire très importante, nous savons que le premier match est crucial, mais le record du monde est aussi quelque chose qui me rend très fier”, a déclaré Ronaldo.

Les géants de la Premier League United ont annoncé cette semaine que Ronaldo partait après avoir critiqué le club et le manager Erik ten Hag dans une interview télévisée.

Mais il n’a montré aucun signe de tension depuis la fin amère de son séjour à Old Trafford dans une victoire dans laquelle Joao Felix et l’étoile montante Rafael Leao ont également marqué.

“C’était une étape importante, c’était une semaine qui a terminé ce chapitre. C’est fermé, et nous voulons repartir du bon pied”, a ajouté Ronaldo.

“Je pourrais aider mon équipe et tout le reste n’a pas d’importance.”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a salué le joueur de 37 ans, qui dispute ce qui est probablement sa dernière Coupe du monde, comme une légende du jeu.

“Je crois que les gens continueront à parler de ses réalisations, c’est un phénomène, une légende comme les autres dans le football”, a déclaré Santos.

“Dans 50 ans, nous continuerons à parler de lui.”

