Cristiano Ronaldo déclare avoir atteint son objectif à la Juventus

Cristiano Ronaldo a déclaré qu’il avait réalisé l’un des objectifs qu’il s’était fixé lorsqu’il avait rejoint la Juventus en 2018 et qu’il appréciait tout ce que le club avait réalisé cette saison malgré la fin de leur série de neuf titres consécutifs de Serie A.

Ronaldo, 36 ans, a un an de contrat à la Juventus, mais il y a eu une vague de spéculations médiatiques selon lesquelles l’attaquant portugais pourrait partir cet été.

La Juventus a été destituée en tant que championne par l’Inter Milan et n’a grimpé dans le top quatre que le dernier jour de la campagne dimanche pour assurer la qualification en Ligue des champions.

«Cette année, nous n’avons pas pu gagner la Serie A, félicitations à l’Inter pour le titre bien mérité. Cependant, je dois valoriser tout ce que nous avons réalisé cette saison à la Juventus, à la fois en termes collectifs et individuels », a écrit Ronaldo dans un post Instagram.

«Le trophée du meilleur buteur de la Super Coupe d’Italie, de la Coupe d’Italie et de la Serie A me remplit de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu’ils portent avec eux, dans un pays où rien n’est facile à gagner.

«Avec ces réalisations, j’ai atteint un objectif que je m’étais fixé depuis le premier jour de mon arrivée en Italie: gagner le championnat, la Coupe et la Super Coupe, et aussi être le meilleur joueur et le meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de des joueurs formidables, des clubs géants et une culture du football très propre.

L’ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid, âgé de 36 ans, s’est dit ravi d’avoir remporté de grands honneurs individuels et d’équipe avec des clubs de trois pays différents.

« C’est ce pour quoi je travaille, c’est ce qui m’émeut et c’est ce que je continuerai toujours à rechercher jusqu’au dernier jour », a ajouté Ronaldo, qui n’a pas joué lors de leur victoire 4-1 contre Bologne le dernier jour.

«Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage. Nous luttons tous ensemble. »

Le club a refusé de commenter le message.

