Cristiano Ronaldo débute sur le banc pour le match Crunch Juventus à Bologne en Serie A

Cristiano Ronaldo commence sur le banc pour le dernier match de Serie A de la Juventus de la saison à Bologne, ce qui est extrêmement crucial pour l’équipe car ils ont besoin d’une victoire dimanche pour avoir le moindre espoir de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Andrea Pirlo a opté pour un line-up offensif de Paulo Dybala et Alvaro Morata flanqué de Federico Chiesa et Dejan Kulusevski. Une victoire contre Bologne, 11e place, peut ne pas suffire, les résultats de l’AC Milan à Atalanta et de Naples à domicile contre Hellas Verona décidant également de leur sort. La Juventus est actuellement cinquième, un point derrière Milan et Naples.

Le match pourrait être le dernier pour Ronaldo si la Juventus ne se qualifiait pas pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2011-2012. Le joueur de 36 ans est le meilleur buteur de Serie A cette saison avec 29 buts.

Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a déclaré que le banc était convenu avec Ronaldo. «Cristiano va bien, nous avons disputé cinq matches en 15 jours et c’était un choix convenu avec l’entraîneur. Voyons s’il peut entrer et apporter sa contribution », a-t-il déclaré à DAZN.

(Avec entrées AFP)

