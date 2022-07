Cristiano Ronaldo de retour dans l’équipe de Manchester United pour le Rayo Vallecano Friendly

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo reviendra dans l’équipe pour son dernier match amical de pré-saison contre le Rayo Vallecano dimanche, a déclaré le manager Erik ten Hag.

L’avenir de Ronaldo à United a fait l’objet de spéculations après que les médias britanniques ont rapporté qu’il avait dit au club qu’il voulait partir pour pouvoir jouer en Ligue des champions. United participera à la Ligue Europa de deuxième niveau ce trimestre.

L’international portugais, qui a encore un an sur son contrat avec United, n’a pas rejoint l’équipe pour sa tournée de pré-saison en Thaïlande et en Australie et n’a pas été inclus dans l’équipe pour la défaite amicale 1-0 de samedi face à l’Atletico Madrid à Oslo.

“Demain, il sera dans l’équipe. Nous verrons combien de temps il pourra jouer », a déclaré Ten Hag sur le site Web du club après que Ronaldo ait publié une photo de l’entraînement sur Instagram.

Si Ronaldo joue dimanche, ce serait son premier match sous le nouveau patron Ten Hag.

