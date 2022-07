Cristiano Ronaldo de retour à Manchester après avoir raté la tournée de pré-saison de Manchester United | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester après avoir pris l’avion pour le Royaume-Uni lundi au milieu de l’incertitude quant à son avenir.

On ne sait pas encore si l’attaquant portugais reprendra l’entraînement ou quand des discussions auront lieu sur son avenir à Old Trafford.

Erik ten Hag a admis qu’il n’était pas clair sur la situation de Ronaldo avant le départ de la tournée de pré-saison en Australie – que le joueur de 37 ans a disparu pour des raisons familiales qui ont été acceptées par United.

La position du club concernant l’avenir de Ronaldo est restée inchangée : United est prêt à écouter les offres de Ronaldo cet été, Sky Sports Nouvelles comprend, mais la position publique du club reste qu’il n’est pas à vendre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag donne son dernier avis sur la situation actuelle de Cristiano Ronaldo à Manchester United et révèle également son souhait que le club signe un nouvel attaquant.



Ten Hag a déclaré à Bangkok que Ronaldo, qui a encore un an sur son contrat avec United, est dans ses plans pour la saison à venir et s’attend à ce qu’il reste au club.

“Nous prévoyons Cristiano Ronaldo pour la saison et c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui. Cristiano n’est pas à vendre. Il fait partie de nos plans et nous voulons réussir ensemble”, a déclaré le Néerlandais.

“Il n’est pas avec nous et c’est à cause de problèmes personnels. Je lui ai parlé avant que ce problème ne se pose. J’ai eu une conversation avec lui et j’ai eu une bonne conversation. C’est entre Cristiano et moi. Ce que je peux confirmer, c’est que nous avons eu un très bonne conversation ensemble. Je ne lui ai pas parlé après (la nouvelle).”

Ronaldo est-il à court d’options ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dharmesh Sheth fait le point sur les dernières nouvelles de transfert à Manchester United alors que Frenkie de Jong envisage son avenir à Barcelone et que le prochain club de Cristiano Ronaldo est encore inconnu.



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy :

“Comme nous l’avons vu sur Instagram, Ronaldo est resté en forme, donc Manchester United ne s’inquiète pas de sa forme physique ou de son niveau physique ; c’est l’un des joueurs les plus en forme du football mondial.

“En fin de compte, Ronaldo a déclaré son désir de quitter Old Trafford, mais il manque d’options, et il semble qu’il va devoir rester. Peut-être qu’il essaiera de le faire basculer là où la réduction de salaire de 25% dans son contrat le fera. être renoncé par United, peut-être qu’il veut manœuvrer et muscler un nouvel accord, nous devrons attendre et voir.Mais il ne semble pas que Stamford Bridge soit sur ses cartes.

“Chelsea s’est éloigné d’un accord pour Ronaldo, tout comme le Bayern Munich, Naples et de nombreux autres clubs d’élite auxquels Jorge Mendes, qui est l’agent de Ronaldo, a tenté de le vendre.

“Cette offre de l’Arabie saoudite est astronomique mais finalement, elle ne donne pas à Cristiano Ronaldo ce qu’il veut, c’est-à-dire cet héritage. Il veut atteindre des records en Ligue des champions qu’il pense que personne d’autre ne pourra atteindre à l’avenir.

Image:

Ronaldo a gardé la forme au gymnase pendant cette campagne de pré-saison





“Il veut signer au plus haut niveau absolu. Maintenant, il semble de plus en plus qu’il devra rester à Manchester United car il n’y a pas de mordeurs des grands clubs.

“Tout le monde a déjà ses attaquants, et Chelsea, qui est le seul club qui semble pouvoir potentiellement être filé par ce que Cristiano Ronaldo offre en dehors du terrain parce qu’on nous a dit que Mendes, tout en étant devant ces clubs, mettait en avant son chiffres en termes d’influence des médias sociaux, de parrainage qu’il engrange, de gain commercial de ses ventes de chemises, etc. Mais même eux disent maintenant qu’il n’est pas dans leurs plans. Leur objectif immédiat est de renforcer la défense.

“Donc, cela ne laisse vraiment pas beaucoup de choix à Ronaldo. Nous savons qu’il veut concourir au plus haut niveau, donc s’il va en Arabie saoudite, cela va à l’encontre de tout ce qu’il a dit et de tout ce que nous savons réellement sur lui et sa carrière. .

“Manchester United a toujours été très calme et très à l’aise. Ils ont insisté sur le fait qu’il n’était pas à vendre, et il verra la dernière année de son contrat. Nous verrons comment ils manœuvrent maintenant, mais Ronaldo reste en forme , donc ils n’ont aucun problème, aucun problème ou aucune crainte quant à l’état dans lequel il rapportera à la pré-saison.”