Cristiano Ronaldo de Manchester United dans les limbes alors que l’élite européenne tourne le dos à la superstar portugaise

Cristiano Ronaldo fait face à un avenir incertain après que la tentative de l’attaquant de Manchester United de se frayer un chemin hors d’Old Trafford n’a pas déclenché la ruée attendue pour sa signature.

La superstar portugaise a choqué United plus tôt ce mois-ci avec sa demande de sortie explosive après l’échec de l’équipe à se qualifier pour la Ligue des champions.

Ronaldo aurait anticipé une foule de grands clubs se bousculant pour le signer.

Mais pour la première fois de sa brillante carrière, il n’est plus un élément incontournable pour l’élite riche d’Europe alors que Chelsea, le Bayern Munich, Barcelone et le Paris Saint-Germain semblent tous avoir tourné le dos à l’attaquant.

Les inquiétudes concernant la baisse du rythme de travail de Ronaldo et sa personnalité notoirement exigeante ont laissé le joueur de 37 ans dans les limbes.

Le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, aurait parlé à l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, d’un accord pour marquer la nouvelle ère à Stamford Bridge.

Mais le patron des Blues, Thomas Tuchel, aurait des inquiétudes à l’idée d’essayer d’intégrer Ronaldo dans ses plans pour un front trois fluide après avoir signé Raheem Sterling de Manchester City.

“Nous nous sommes concentrés sur notre cible principale Raheem Sterling que nous avons signé et tout le reste reste à huis clos”, a déclaré Tuchel interrogé sur Ronaldo.

Vendre Robert Lewandowski à Barcelone aurait pu créer de l’espace pour Ronaldo au Bayern, mais le PDG des champions d’Allemagne, Oliver Kahn, a jeté de l’eau froide sur cette idée.

“Même si je considère Cristiano Ronaldo comme l’un des meilleurs, un transfert ne correspondrait pas à notre philosophie”, a-t-il déclaré.

“J’adore Cristiano Ronaldo et tout le monde sait à quel point il est fantastique. Mais chaque club a une certaine philosophie et je ne sais pas si ce serait la bonne chose pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signions maintenant.”

Le manager de United, Erik ten Hag, a déclaré à plusieurs reprises la position publique du club selon laquelle Ronaldo n’est “pas à vendre”.

Pourtant, bien que Ronaldo ait terminé meilleur buteur de United la saison dernière, il y a un sentiment croissant à Manchester que son départ pourrait profiter aux chances de Ten Hag de construire une équipe plus adaptée au style qu’il a créé à l’Ajax.

United a prospéré sans Ronaldo lors d’une tournée de pré-saison en Asie et en Australie, marquant 11 buts lors de victoires contre Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace.

Options en baisse

Un trio dynamique composé de Marcus Rashford, Anthony Martial et Jadon Sancho a montré de quoi ils sont capables.

Ces trois joueurs ont connu des difficultés la saison dernière après que l’arrivée de Ronaldo a changé le style d’une équipe de United qui avait terminé deuxième de la Premier League la saison précédente.

Le temps de Ronaldo à la Juventus a également coïncidé avec une baisse des résultats européens pour les géants italiens, malgré son record de buts de 101 buts en 134 matchs.

Après avoir vu deux géants européens lutter pour accueillir le quintuple vainqueur du Ballon d’Or vieillissant, il y a peu de preneurs pour le vétéran buteur.

Le statut emblématique de Ronaldo à United, établi lors de son premier passage chargé de trophées avec le club, a également perdu une partie de son lustre.

Andy Mitten, journaliste et rédacteur en chef du fanzine United We Stand, a déclaré : « Son arrivée sur United s’est faite à la dernière minute et l’équipe qui avait terminé troisième et deuxième a dû déchirer sa tactique et recommencer.

“Ils ne voient pas Ronaldo comme l’avenir de United et il y a beaucoup de fans qui seraient d’accord avec ça.”

Les rivaux de United, Manchester City, qui a remporté la course pour Erling Haaland du Borussia Dortmund, et Liverpool, qui a dépensé une somme pouvant atteindre 100 millions d’euros (102 millions de dollars) pour Darwin Nunez de Benfica, ont tous deux choisi de signer des attaquants plus jeunes qui viennent d’entrer dans leur apogée.

Un retour au Real Madrid, où Ronaldo a joué de 2009 à 2018, semble peu probable étant donné les brillantes performances de Karim Benzema lors de sa campagne victorieuse en Ligue des champions et en Liga la saison dernière.

Même le PSG, collectionneur habituel de grands noms du football, semble hors course.

Un passage aux rivaux du Real, l’Atletico Madrid, reste une possibilité, mais avec la diminution de ses options, Ronaldo devra peut-être ravaler sa fierté et rester à Old Trafford.

Si c’est trop pour son ego, un dernier jour de paie aux États-Unis ou en Arabie saoudite pourrait constituer une preuve définitive du déclin de Ronaldo.

