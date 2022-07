Cristiano Ronaldo de Man United refusera une offre de 275 millions d’euros pour rejoindre un club saoudien

Cristiano Ronaldo est sur le point de refuser une offre très lucrative de quitter Manchester United pour l’Arabie saoudite, ont déclaré des sources à ESPN.

Un club saoudien anonyme a fait une offre de 30 millions d’euros pour signer Ronaldo de United, tout en donnant au capitaine portugais la chance de devenir le joueur le mieux payé du monde en lui offrant 275 millions d’euros de salaire pour les deux prochaines saisons.

Ronaldo, 37 ans, a un contrat avec United jusqu’en juin de l’année prochaine avec une option de prolongation d’un an, mais a récemment soumis une demande de transfert.

L’attaquant vedette de United veut jouer au football en Ligue des champions la saison prochaine et veut concourir pour des trophées majeurs dans une ligue compétitive à ce stade de sa carrière.

United a déclaré à Ronaldo qu’il n’était pas disponible pour un transfert cet été. Le joueur de 37 ans a été autorisé à retarder sa participation à la tournée de pré-saison de United en Thaïlande et en Australie pour des raisons familiales.

Le nouveau patron de United, Erik ten Hag, a déclaré cette semaine que Ronaldo était partie de ses plans pour la saison à venir et a ajouté que “rien n’a changé” en ce qui concerne la situation de l’attaquant.

Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea, qui a signé l’attaquant anglais Raheem Sterling de Manchester City cette semaine, ont a exclu un déménagement pour Ronaldo.

ESPN comprend également que le Bayern Munich et l’Atletico Madrid sont toujours en course pour signer Ronaldo.

L’attaquant portugais n’a pas non plus exclu la possibilité de rester à Old Trafford si la bonne offre ne se matérialisait pas.

Ronaldo est revenu à United il y a un an, mais son deuxième passage au club ne s’est pas entièrement déroulé comme prévu. Il a marqué 18 buts en 30 matches de Premier League la saison dernière, mais United a terminé sixième du championnat et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.