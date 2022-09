Cristiano Ronaldo de Man United pour faire bouger Fenerbahce?

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier prochain, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Fenerbahce pour faire bouger Ronaldo?

La Cristiano Ronaldo la saga a pris une tournure tardive jeudi avec rapports dans La Turquie indiquant que l’attaquant de Manchester United, âgé de 37 ans, a donné son accord de principe pour rejoindre Fenerbahçe.

Ajansspor dit que seuls les derniers détails sont nécessaires avant que le transfert ne devienne officiel, après que l’international portugais a conclu un accord avec le président de Fenerbahce, Ali Koc.

Il est rapporté que Ronaldo a rencontré le manager Jorge Jesus, qui a réussi à persuader son compatriote de passer à la Super Lig, et avec la fenêtre de transfert maintenant fermée dans les meilleures ligues européennes, les Yellow Canaries sont optimistes de le faire atterrir devant les autres. prétendants.

Le marché des transferts reste ouvert jusqu’au 8 septembre en Turquie, laissant Fenerbahce jusque-là pour parvenir à un accord sur des frais avec United, qui a remporté ses trois derniers matchs de Premier League au cours desquels Erik ten Hag a nommé Ronaldo parmi les remplaçants.

Fabrice Romano affirme que Fenerbahce tient également à signer l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayiaprès que son accord avec Nottingham Forest se soit effondré tard dans la fenêtre.

BLOG EN DIRECT

09h45 BST : Nottingham Forest a fait sa 21e signature de l’été jeudi, battant le record anglais du plus grand nombre d’arrivées dans une fenêtre de transfert.

Forest, qui a obtenu une promotion en Premier League la saison dernière, a conclu des accords pour les défenseurs Loïc Badede Rennes, et Willy Bolydes Wolves, ainsi que l’ailier Josh Bowler de Blackpool lors d’une dernière journée mouvementée de la fenêtre de transfert. Bowler a ensuite été prêté à l’équipe grecque Olympiakos pour le reste de la saison.

Le précédent record du plus grand nombre de signatures par un club anglais dans une fenêtre de transfert était de 17 pour Crystal Palace à l’été 2013, selon Transfermarkt.

Le total de Forest pourrait encore augmenter avec des informations selon lesquelles ils avaient conclu un accord pour signer un agent libre Serge Aurier.

09h32 BST: Milieu de terrain du Real Betis Guillaume Carvalho a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2024.

09.11 BST : Le jour limite d’Arsenal tente de signer Douglas Louis a vu Aston Villa rejeter une troisième offre pour le milieu de terrain dans la région de 25 millions de livres sterling, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Avec un peu plus d’une heure de la fenêtre restante, Arsenal a eu une troisième offre pour le joueur de 24 ans refusée après avoir vu les offres précédentes de 20 millions de livres sterling et 23 millions de livres sterling rejetées plus tôt jeudi.

Villa a été catégorique tout au long des négociations sur le fait que Luiz ne partirait pas, bien que l’international brésilien n’ait plus qu’un an sur son contrat. Des sources ont déclaré à ESPN que Villa n’avait pas renoncé à convaincre Luiz de signer un nouveau contrat.

09h00 BST : Chelsea a annoncé hier soir que l’arrière gauche Marcos AlonsoLe contrat de a été résilié d’un commun accord.

L’international espagnol, qui a passé six ans à Chelsea, devrait rejoindre Barcelone et devrait être présenté aujourd’hui en transfert gratuit.

Julien Laurens et Gab Marcotti discutent de l'avenir de Neymar alors que le PSG veut qu'il parte.

PAPIER GOSSIP

– Le PSG a offert à Manchester City la possibilité de signer Neymar au bout de la fenêtre, dit Marque. Neymar, le joueur le plus cher du monde avec 222 millions d’euros, est sous le feu des projecteurs car sa relation avec l’attaquant Kylian Mbappe a souffert ces derniers matchs. Cependant, préoccupé par l’impact que Neymar aurait sur le vestiaire de City, Pep Guardiola a dit non.

– Mundo Deportivo affirme que le Real Betis est intéressé par la signature de l’ancien attaquant de Man United Juan Mata. Le joueur de 34 ans est un agent libre après avoir quitté United cet été et a également été lié à un déménagement dans son ancien club de Valence.

– Chelsea a fait une offre de 50 millions d’euros pour signer le milieu de terrain de l’Ajax et du Mexique Edson Alvarezdes sources ont déclaré à ESPN, mais De Telegraaf affirme que le club néerlandais ne lui a pas permis de partir car il estimait avoir perdu trop de joueurs cet été. Le joueur de 24 ans a refusé de s’entraîner afin de faire avancer un mouvement, mais on lui a dit lors d’une réunion avec le directeur technique de l’Ajax Gerry Hamstra et l’ancien attaquant Klaas-Jan Huntelaar qu’il ne serait pas autorisé à bouger.

– Calciomercato dit que l’AC Milan était prêt à passer à l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli si Chelsea atterrit Raphaël Léao. Les Bleus auraient fait une offre de 80 millions d’euros plus des joueurs pour signer l’attaquant portugais, mais Milan l’a rejetée.