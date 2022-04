Cristiano Ronaldo de Man United marque son 100e but en Premier League. Voici 10 de ses meilleurs

Cristiano Ronaldo est devenu le dernier membre du 100 Club de Premier League lorsqu’il a marqué pour Manchester United à Arsenal samedi.

Ronaldo a officiellement atteint un triple chiffre dans l’élite anglaise quelque 6 748 jours après avoir ouvert son compte lors de son premier séjour à United à l’adolescence en 2003.

Le joueur de 37 ans était passé à l’aube du jalon lors de sa dernière sortie, lorsque son tour du chapeau contre Old Trafford samedi dernier a assuré une victoire 3-2 sur Norwich City.

Et il a scellé son siècle à la 34e minute aux Emirats quand il a volé entre deux défenseurs pour tirer à bout portant le centre de Nemanja Matic.

Cette frappe fait de lui le 33e joueur à marquer 100 buts ou plus en Premier League, et le quatrième à le faire pour Manchester United.

Le capitaine du Portugal n’est désormais derrière que Wayne Rooney (183), Ryan Giggs (109) et Paul Scholes (107) en ce qui concerne les meilleurs buteurs de United dans l’histoire de la compétition.

Pour marquer que Ronaldo entame son siècle de Premier League, voici notre sélection de ses 10 meilleurs efforts dans la compétition.

1. Le premier (1er novembre 2003)

À peine un classique, mais remarquable pour être le premier du siècle de buts de Ronaldo en Premier League. Venant de devenir l’adolescent le plus cher du football mondial, il a fallu les 11 matches de championnat de Ronaldo, 18 ans, pour se démarquer, ce qu’il a finalement fait lors d’une victoire 3-0 contre Portsmouth à Old Trafford. Le moment décisif est survenu à 10 minutes de la fin alors que Ronaldo, qui venait tout juste d’entrer en jeu en tant que remplaçant tardif, a percé un coup franc devant Shaka Hislop pour marquer le deuxième but de United du match et son premier dans le football anglais.

2. Magie de dernière minute à Craven Cottage (24 février 2007)

Courez ✅

Terminer ✅@CristianoLe vainqueur en retard de nous a assuré les trois points à Fulham en 2007 ! pic.twitter.com/GfGuo1Lb86 –Manchester United (@ManUtd) 8 février 2019

United avait sans doute été dominé par les hôtes Fulham sur les rives de la Tamise alors que le match semblait se diriger vers un match nul 1-1 assez ordinaire. Cependant, vient la 88e minute et vient l’homme alors que Ronaldo a pris vie pour régler le match en faveur de United avec un moment de brillance individuelle qui a fait bondir Sir Alex Ferguson sur la ligne de touche. Prenant possession du ballon sur le flanc gauche, l’ailier s’est précipité vers le bord de la surface et a décoché d’un tir bas qui a coupé la botte du défenseur Philippe Christanval alors qu’il se dirigeait vers le fond du filet. La victoire, à peine méritée, a élevé United de neuf points au-dessus de ses rivaux Chelsea et du reste du peloton de chasse au sommet en route pour décrocher le titre 2006-07.

3. Sous le mur contre Newcastle (12 janvier 2008)

Alors qu’il est peut-être devenu une machine à tours du chapeau imparable au Real Madrid, c’était le seul que Ronaldo a marqué lors de son premier passage à United. Sans but à la mi-temps contre Newcastle United sans entraîneur au début de 2008, Ronaldo a sorti l’impasse avec un coup franc en marguerite cinq minutes seulement après le redémarrage, puis a marqué deux fois de plus alors que United a bel et bien écrasé ses 10 adversaires. air de 6-0.

4. Coup franc « Knuckleball » (30 janvier 2008)

Il y a 1️⃣0️⃣ ans aujourd’hui, @Cristiano a tiré à la maison ce coup franc imparable… 🚀 pic.twitter.com/sXA01RtJex –Manchester United (@ManUtd) 30 janvier 2018

Sans aucun doute, le meilleur des trois coups francs que Ronaldo a marqués contre Portsmouth est venu dans le cadre d’un barrage éblouissant de trois minutes qui l’a vu marquer les deux buts lors d’une victoire 2-0 à Old Trafford en 2008. Après avoir ouvert le score à la 10e minute, le joueur de l’année PFA en titre a doublé son total à la 13e lorsqu’il a frappé une balle morte puissamment déviée devant un David James déconcerté et immobile à partir de 25 mètres.

5. Talonnette habile contre Villa (29 mars 2008)

Ronaldo a ouvert le bal à Old Trafford alors que United a stupéfié les visiteurs d’Aston Villa pour prendre six points d’avance en tête de la Premier League avec une victoire 4-0. Comme pour résumer l’élan offensif avec lequel son équipe jouait, le but de Ronaldo est venu après 17 minutes lorsqu’il a réagi rapidement au milieu d’une surface de Villa bondée. envoyer un coup espiègle entre ses jambes et au fond du filet.

6. La touche finale contre West Ham (29 octobre 2008)

Pour marquer le lancement du prix Premier League Playmaker, décerné par @CadburyUKvoici quelques passes décisives de la #PL les archives Tout d’abord : Dancin’ Dimitar Berbatov fait son apparition @Cristiano pour @Homme Utd pic.twitter.com/QxhyIQrsHR – Premier League (@premierleague) 18 avril 2018

Ce but contre West Ham United est plus mémorable pour la passe décisive de Dimitar Berbatov, qui a échappé à son marqueur sur la ligne de balle morte avec une pirouette parfaite avant de remarquer la soudaine poussée de Ronaldo dans la surface de réparation. Ronaldo a marqué les deux buts lors d’une importante victoire 2-0 pour United alors qu’ils cherchaient à combler l’écart de huit points qui s’était ouvert entre eux et les leaders de Liverpool en haut du tableau.





7. Deux dans la riposte contre Tottenham (25 avril 2009)

Ronaldo a converti un penalty qui s’est avéré être un catalyseur vital pour United dans l’une des victoires de retour les plus passionnantes de la Premier League. Les Red Devils étaient menés 2-0 contre Tottenham Hotspur à l’intervalle après une performance assez risible en première mi-temps uniquement pour le coup de pied crucial – quoique quelque peu controversé – de Ronaldo pour les relancer juste avant l’heure de jeu. L’équipe de Ferguson a ensuite marqué quatre autres buts dans les 23 dernières minutes du match (dont un autre pour Ronaldo) alors qu’un United renaissant a remporté une étonnante victoire 5-2 qui a contribué à jeter les bases du titre 2008-09 qui a suivi.

8. But(s) de retour contre Newcastle (11 septembre 2021)

Ronaldo a fait un retour sensationnel à Old Trafford après 12 ans d’absence en marquant deux fois pour United lors d’une victoire écrasante 4-1 contre Newcastle United sur ce que certains pourraient appeler son « deuxième début ». Avec une foule enthousiaste à domicile applaudissant chacun de ses contacts, l’attaquant vétéran a rouvert son compte de buteur dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsqu’il a fait appel à un gardien pour mettre United devant comme un chœur de « Siuuuu ! » des fans à l’intérieur du stade ont fait écho à sa célébration. Le deuxième but de Ronaldo a suivi peu de temps après, alors qu’une finition basse du pied gauche a permis à United de reprendre l’avantage après le nivellement de Javier Manquillo à la 56e minute.

9. Fléau des éperons (30 octobre 2021)

Après une misérable éviscération 5-0 par Liverpool, United a rebondi en infligeant une défaite tout aussi lourde à Tottenham dans le nord de Londres. Ronaldo était à son meilleur talismanique, donnant l’avantage à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer cinq minutes avant la pause en s’accrochant au centre éloigné de Bruno Fernandes et en guidant une superbe volée inclinée vers le but des Spurs. Hélas, Solskjaer a été démis de ses fonctions le mois suivant, mais la détermination de Ronaldo à infliger sa colère à Tottenham n’avait pas diminué au moment où les deux équipes se sont rencontrées pour le match retour à Old Trafford en mars. Une fois de plus, Ronaldo a prouvé l’inspiration de son équipe, marquant les trois buts de la victoire 3-2 contre les Spurs qui a commencé par un tonitruant long-ranger, a continué avec un simple tap-in et s’est terminé par une tête imposante.

10. Tour du chapeau contre Norwich (16 avril 2022)

Comme pour cimenter pleinement la position de Ronaldo en tant que colosse des tours du chapeau des temps modernes, le joueur de 37 ans a marqué ses 13e, 14e et 15e buts en Premier League de la saison 2021-22 avec les trois buts de United lors de leur récente victoire 3-2 sur Norwich.

Étonnamment, c’était le 30e tour du chapeau en carrière de Ronaldo depuis ses 30 ans, reflétant précisément le nombre de triplés qu’il a marqués avant de frapper le Big Three-O en février 2015. Un peu de symétrie statistique est toujours agréable.

Son parcours gagnant contre les Canaries a également vu Ronaldo devenir le premier porteur du légendaire maillot United No. 7 à atteindre 20 buts dans toutes les compétitions depuis 2008-09, lorsque l’homme lui-même a marqué 26 buts en 53 matchs pour le club dans le dernière saison de son premier passage à Old Trafford.