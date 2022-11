Cristiano Ronaldo dans une nouvelle publicité avec son fils

Cristiano a récemment joué dans une publicité pour Nike avec son fils Cristiano Ronaldo Jr. La publicité présente également un jeune Cristiano Ronaldo qui porte le maillot numéro 17 du Portugal.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le clip les montre tous les trois en train de voler le ballon suivi de la pose de la déclaration “Vous êtes debout”. Le joueur de 37 ans a certainement fait la une des journaux après son passage quelque peu difficile avec Manchester United, qui a maintenant officiellement pris fin.

Ronaldo a fait ses débuts internationaux seniors en portant le maillot “No 17” contre le Kazakhstan, ce qui signifie l’importance de ce nombre.

La légende de sa publication Instagram disait “Avez-vous déjà pensé que vous verriez CR17, CR7 et CR Jr. ensemble sur le terrain ?!”

L’attaquant portugais devrait représenter son pays à la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Alors que Ronaldo a fait sensation lors de son premier passage au club basé à Manchester, son deuxième passage a été un peu des montagnes russes.

Après avoir joué sous trois managers lors de son deuxième passage à Old Trafford, Ronaldo a connu un certain succès sous Ole Gunnar Solskjaer mais a enduré des passages difficiles sous l’ancien manager Ralf Rangnick et Erik ten Hag.

L’ancien joueur du Real Madrid a dû endurer une saison quelque peu difficile à Old Trafford cette saison, ne réussissant que trois buts et deux passes décisives en 16 matches toutes compétitions confondues.

Cela est en grande partie dû à son manque de temps de jeu et son contrat avec Man Utd a été résilié mardi par consentement mutuel. Son interview enflammée avec Piers Morgan l’a brièvement mis sous les projecteurs car il ne s’est pas vraiment retenu.

Ronaldo est toujours le seul joueur de Man Utd à avoir inscrit plus de 30 buts en une saison dans l’histoire de la Premier League. Cela montre le genre d’impact qu’il peut avoir sur le terrain quand ça va bien.

Le vétéran cherchera maintenant à mettre toutes ces distractions derrière lui alors que le Portugal affrontera le Ghana lors du premier match de sa campagne le 24 novembre à 21h30 IST. Le Portugal est placé dans le groupe H de la Coupe du monde de football 2022 aux côtés de la Corée du Sud et de l’Uruguay.

Ce groupe est plus difficile qu’il n’y paraît et Ronaldo espère que son équipe pourra commencer sa campagne sur une bonne note contre le Ghana. L’attaquant de 37 ans a remporté de nombreux éloges pour son club et son pays au cours de son illustre carrière, mais rien ne serait plus doux que de mettre la main sur la Coupe du monde à ce stade de votre carrière.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici