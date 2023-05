Cristiano Ronaldo d’Al-Nassr marque des buts étonnants met la célébration du titre d’Al-Ittihad sur la glace

Cristiano Ronaldo a marqué un superbe vainqueur mardi alors qu’Al-Nassr est revenu pour battre les visiteurs d’Al-Shabab 3-2 et a suspendu les célébrations du titre de la Saudi Pro League d’Al-Ittihad.

Al-Ittihad reste le favori pour décrocher le titre avec deux matchs à jouer dans la saison après avoir battu Al-Batin 1-0 grâce à la tête de Romarinho à la neuvième minute.

Le club de Jeddah reste en tête du championnat avec 66 points, trois devant Al-Nassr et conserve l’avantage dans le face-à-face entre les deux clubs, le premier bris d’égalité s’ils terminent à égalité de points.

À Riyad, les supporters d’Al-Nassr avaient regardé avec incrédulité leur équipe encaisser deux buts de Cristian Guanca, le premier sur penalty, dans les 40 minutes suivant le début au parc Al-Awwal.

Le Brésilien Talisca a ravivé les espoirs d’Al-Nassr de rester dans la course au titre une minute avant la mi-temps et Abdel-Rahman Ghareeb a égalisé les scores six minutes après la pause.

Ronaldo a complété la victoire de retour avec un tir de curling juste à l’extérieur de la surface à la 59e minute et a été immédiatement assailli par ses coéquipiers.

L’attaquant portugais s’est ensuite détaché et s’est prosterné la tête sur le gazon dans une imitation de la pose que les musulmans adoptent pour la prière.

« L’équipe a fait un match fantastique. Être derrière 2-0 est très difficile mais nous avons cru jusqu’au bout et nous avons marqué trois buts », a déclaré Ronaldo à SSC TV.

Super esprit d'équipe pour revenir et gagner ! Un grand merci aux fans qui nous ont soutenus quand nous en avions le plus besoin ! 🙌🏻 💛💙

Le gardien d’Al-Ittihad, Marcelo Grohe, a été visiblement déçu lorsque les fans l’ont informé du score final à Al-Nassr, mais son club peut décrocher son premier titre de champion depuis 2009 s’il bat Al-Feiha, 12e, samedi prochain.