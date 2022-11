Cristiano Ronaldo critique Manchester United pour la nomination de Ralf Rangnick la saison dernière

La star portugaise Cristiano Ronaldo a affirmé que Manchester United n’avait pas évolué après le départ du légendaire manager Sir Alex Ferguson du club. Manchester United n’a pas eu de titre de champion depuis que Ferguson a quitté le club et son bilan dans les compétitions européennes a également été inférieur à la moyenne avec un seul titre de Ligue Europa dans l’ère post-Ferguson.

Ronaldo est revenu à Manchester United l’année dernière et a fini comme leur meilleur buteur de la saison avec 24 buts dans toutes les compétitions. Cependant, les Red Devils ont terminé sixième du tableau des points de Premier League et ont connu une saison sans trophée.

Lire aussi | Je n’ai aucun respect pour Erik Ten Hag; Se sentir trahi par Manchester United : Cristiano Ronaldo

Le club a signé Erik Ten Hag pour gérer l’équipe et ramener les jours de gloire du club. Ten Hag a déjà commencé son processus mais il semble que Ronaldo ne soit pas une très grande partie de ses plans. Le joueur de 37 ans n’a pas été à son meilleur niveau cette saison et le coach l’a mis sur le banc dans plusieurs grands matchs.

Ronaldo a critiqué le club et y a déclaré que certaines choses les empêchaient d’atteindre le niveau de Manchester City et de Liverpool.

“Depuis le départ de Sir Alex, je n’ai vu aucune évolution dans le club. Rien n’avait changé », a déclaré Ronaldo dans une interview avec l’émission télévisée Piers Morgan Uncensored.

« Je veux le meilleur pour le club. C’est pourquoi je viens à Manchester United. Mais vous avez des choses à l’intérieur qui ne (nous) aident pas à atteindre le plus haut niveau comme (Manchester) City, Liverpool et même maintenant Arsenal… un club de cette dimension devrait être au sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont malheureusement pas. ”

Le joueur de 37 ans a déclaré que la nomination de Ralf Rangnick comme entraîneur par intérim la saison dernière était une décision surprenante pour lui.

“Par exemple, nous avons un point intéressant à savoir comment le club comme Manchester United après [they] sac Olé [Gunnar Solskjaer], ils achètent – ​​ils apportent, le directeur sportif Ralf Rangnick, ce que personne ne comprend. Ce type n’est même pas entraîneur.

“Un club plus grand comme Manchester United apporte [a] directeur sportif – surpris non seulement moi mais tout le monde, vous savez », a-t-il ajouté.

Lire aussi | “Il a terminé sa carrière, je joue toujours à haut niveau”: Cristiano Ronaldo riposte à Wayne Rooney

Il a en outre souligné les choses qui n’ont pas changé au club car il voit encore beaucoup de choses qui étaient présentes au club lors de son premier passage.

“Rien n’a changé. Étonnamment. Pas seulement la piscine, le jacuzzi, même la salle de gym… Même certains points, la technologie, la cuisine, les chefs, qui sont, j’apprécie, des personnes adorables.

« Ils se sont arrêtés dans un temps, ce qui m’a beaucoup surpris. Je pensais que je verrais des choses différentes… différentes, comme je l’ai déjà mentionné, la technologie, l’infrastructure. Mais malheureusement, on voit beaucoup de choses que je voyais, quand j’avais 20, 21, 23 ans. Donc, ça m’a beaucoup surpris », a-t-il ajouté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici