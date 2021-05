Cristiano Ronaldo brille alors que la Juventus ravive ses quatre premiers espoirs – Tour d’horizon de l’Europe | Actualités du football

Deux buts tardifs de Cristiano Ronaldo ont valu à la Juventus une victoire 2-1 contre l’Udinese dimanche pour donner au club turinois trois précieux points dans le top quatre de Serie A.

La Juve a grimpé à la troisième place avec 69 points, à égalité avec l’Atalanta en deuxième et l’AC Milan en quatrième, mais avec deux points d’avance sur Naples, cinquième.

La défense visiteuse a été surprise en train de faire la sieste lorsque l’arrière de l’aile de l’Udinese, Nahuel Molina, a réussi un coup franc rapidement pris pour tirer le match d’ouverture après 10 minutes.

Mais Rodrigo De Paul a sorti un bras pour bloquer un coup franc de Ronaldo à sept minutes de la fin et le Portugais a converti le penalty résultant pour mettre fin à sa série de trois matchs sans but.

Image:

Ronaldo frappe depuis le point de penalty de la Juventus contre l’Udinese



Ronaldo a ensuite mené un vainqueur à la 89e minute à bout portant pour porter son bilan de la saison à 27 buts en Serie A, un sommet de la ligue, en 30 apparitions.

Mais les buts de l’attaquant ont masqué les fissures d’une autre mauvaise performance de l’équipe d’Andrea Pirlo.

« Si nous sommes satisfaits de ces 10 minutes, cela signifie que nous n’avons rien compris », a déclaré le défenseur de la Juve Leonardo Bonucci. Sky Italia. « Nous ne pouvons pas changer de vitesse et garder le rythme pendant tout le match, c’est la chose la plus difficile à comprendre.

« Les matchs sont décidés par épisodes, après autant de matchs, vous devez faire attention aux détails. Nous avons perdu des points trop souvent à cause des détails. »

La Juve savait avant le coup d’envoi qu’elle avait la chance de gagner du terrain dans le top quatre après le match nul entre Atalanta et Naples contre Sassuolo et Cagliari respectivement.

Image:

Bram Nuytinck de l’Udinese et Juan Cuadrado de la Juventus se disputent le ballon



Mais ils ont pris le pire départ possible quand De Paul a trouvé Molina avec un coup franc rapide, et il a percé une arrivée.

C’était le dixième match de championnat consécutif au cours duquel la Juve a concédé une position après avoir échappé à six mètres et le tir dévié de Paulo Dybala a nécessité un arrêt intelligent de Simone Sat au moins un but, son pire record depuis avril 2010.

Weston McKennie de la Juve a été laissé frapper le sol en frcuffet.

Mais les chances des visiteurs étaient rares jusqu’à la contribution décisive de Ronaldo dans les phases finales.

Le handball de De Paul a donné à l’attaquant portugais la possibilité de tirer un penalty dans le coin inférieur, et le joueur de 36 ans a renversé le jeu en hochant la tête en adressant un centre d’Adrien Rabiot au second poteau.

Pendant ce temps, Nahitan Nandez a marqué un égaliseur à la 94e minute pour arracher un match nul 1-1 pour la relégation. Cagliari et bosseler NapoliLes espoirs de qualification pour la Ligue des champions dimanche.

Naples est quatrième du classement, à deux points de l’Atalanta et de l’AC Milan, mais la Juventus peut les dépasser en battant l’Udinese plus tard.

Victor Osimhen s’est accroché sur une passe ratée de Lorenzo Insigne et a guidé à la maison une arrivée après 13 minutes pour mettre l’équipe locale en tête.

Eredivisie: l’Ajax sacré champion

Image:

L’entraîneur de l’Ajax, Erik Ten Hag, et ses joueurs célèbrent la victoire au titre



L’Ajax a été couronné champion de la ligue néerlandaise avec emphase dimanche après une raclée à domicile 4-0 contre l’humble Emmen, ce qui lui donne une avance inattaquable et porte à 35 son nombre record de victoires au championnat national.

Jurrien Timber, Sébastien Haller, Devyne Rensch et Davy Klaassen ont tous marqué alors que l’Ajax dépassait leurs adversaires menacés de relégation, qui étaient entrés dans le match après trois victoires consécutives mais n’étaient pas à la hauteur des champions.

La victoire porte l’Ajax à 79 points en 31 matchs, 15 devant le PSV Eindhoven, deuxième, qui jouera plus tard dimanche à domicile contre Heerenveen mais n’a plus que quatre matches à jouer.

Image:

Les supporters de l’Ajax célèbrent alors que leur équipe a remporté le titre d’Eredivisie



L’Ajax conserve le titre qu’il a remporté il y a deux ans après l’annulation du championnat lors de la campagne 2019-20 en raison de la pandémie COVID-19. Le club d’Amsterdam était en tête du classement à l’époque avec l’AZ Alkmaar après 25 matches au cours de la saison de 34 matchs.

La victoire au titre clôt une excellente semaine pour l’Ajax après que l’entraîneur Erik ten Hag ait également signé un nouveau contrat pour le garder au club jusqu’en juin 2023.