Cristiano Ronaldo bat Lionel Messi et établit le record du monde des revenus annuels les plus élevés à 136 millions de dollars

Cristiano Ronaldo a dépassé son ennemi juré Lionel Messi pour établir un nouveau record du monde des gains annuels les plus élevés d’un athlète.

Selon Forbes, Ronaldo a terminé en tête de la liste des athlètes les mieux rémunérés au monde, alors que l’attaquant d’Al Nassr a récolté une somme alléchante de 136 millions de dollars depuis qu’il a rejoint la Saudi Pro League.

Le joueur de 38 ans est en tête de la liste lucrative de Forbes pour la première fois depuis 2017, et il a également dépassé Lionel Messi qui était en tête de liste en 2022 avec des revenus de 130 millions de dollars tout au long de l’année.

Ronaldo détient plus de 10 records du monde Guinness, dont le dernier exploit.

Selon un rapport de Goal.com, les revenus de Ronaldo sont répartis entre ses exploits sur le terrain et hors du terrain. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a récolté une somme de 46 millions de dollars grâce à ses performances sur le terrain, tandis que la personne la plus suivie sur Instagram a gagné 90 millions de dollars grâce aux avenants, aux médias sociaux et à d’autres sources.

Lorsque l’international portugais a quitté Manchester United pour rejoindre Al Nassr, il a doublé son salaire, mais malgré cela, sa principale source de revenus reste ses accords de parrainage avec des sponsors tels que Nike et d’autres facteurs moteurs tels que la marchandise de la marque CR7.

Messi a quant à lui chuté à la deuxième place de la liste, avec ses gains estimés à 130 millions de dollars, qui sont à nouveau répartis entre les exploits sur le terrain de l’Argentin et les bousculades secondaires.

L’ancien coéquipier de Messi, Kylian Mbappe, complète le top trois, le nouveau contrat exceptionnel du Français avec le PSG signé l’année dernière l’a aidé à augmenter ses revenus à 100 millions de dollars et il a encore récolté 20 millions de dollars grâce à des avenants et à d’autres sources.

La légende du basket-ball LeBron James se classe à la quatrième place avec des revenus estimés à environ 119 millions de dollars, tandis que le boxeur Canelo Alvarez a terminé à la cinquième place avec un chiffre de 110 $.

En parlant de Ronaldo, le footballeur vedette a commencé sa pré-saison avec Al Nassr tandis que Messi cherchera à placer CR7 dans la liste de l’année prochaine après avoir obtenu un énorme salaire après son déménagement à l’Inter Miami.

Le club basé en MLS a annoncé dimanche la signature par Messi d’un contrat jusqu’en 2025 qui comprend de nombreux ajouts lucratifs tels que l’argent gagné grâce à la vente de chemises.