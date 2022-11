Cristiano Ronaldo banni pour les deux premiers matchs avec le prochain club après la ligne téléphonique des fans

Cristiano Ronaldo sera suspendu pour ses deux premiers matchs avec son prochain club après que l’attaquant a été suspendu par la Football Association à la suite d’un incident impliquant le téléphone d’un fan.

Ronaldo a reçu un avertissement de la police après avoir semblé faire tomber un téléphone des mains d’un jeune supporter après le match de Manchester United à Everton en avril.

La FA a également prononcé une sanction qui s’appliquera aux deux prochains matchs nationaux de Ronaldo après l’annonce mardi de son départ d’Old Trafford. L’interdiction s’appliquerait dans tout pays régi par les règlements de la FIFA.

Un communiqué publié par la FA mercredi disait: “Cristiano Ronaldo a été suspendu pour deux matches, condamné à une amende de 50 000 £ et averti quant à sa conduite future pour une infraction à la règle E3 de la FA.

“L’attaquant a admis que sa conduite après le coup de sifflet final du match de Premier League entre le Manchester United FC et l’Everton FC le samedi 9 avril 2022 était inappropriée. Une commission de réglementation indépendante a conclu que sa conduite était à la fois inappropriée et violente lors d’une audience ultérieure, et imposé ces sanctions. »

United a annoncé qu’ils étaient parvenus à une résiliation “mutuelle” du contrat de Ronaldo à la suite de son entretien avec Piers Morgan au cours duquel le joueur de 37 ans a critiqué le club et le manager Erik ten Hag.

Il sera libre de jouer pour le Portugal lors de la Coupe du monde au Qatar mais sera suspendu pour ses deux prochains matchs nationaux, où qu’ils se jouent, conformément aux règlements de la FIFA.