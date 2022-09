Erik ten Hag a déclaré que Cristiano Ronaldo “avait besoin d’un but” après que l’attaquant de Manchester United ait finalement obtenu son premier de la saison contre le shérif Tiraspol.

Ronaldo a marqué un penalty lors de la victoire 2-0 en Moldavie alors que l’équipe de Ten Hag a obtenu ses premiers points au tableau en Ligue Europa.

C’était le premier but du joueur de 37 ans en huit matches cette saison et le 699e de sa carrière en club.

“Ronaldo avait besoin de ce but”, a déclaré Ten Hag.

“Plusieurs fois, il s’est approché [in the season so far]mais il le voulait tellement.

“Nous sommes heureux pour lui et l’équipe voulait lui apporter un but. Vous savez que Cristiano marquera un penalty.”

Le but de Cristiano Ronaldo contre Sheriff était son tout premier en Ligue Europa. DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

Jadon Sancho a obtenu le premier de United de la nuit quelques heures seulement après avoir appris qu’il n’avait pas été choisi dans la dernière équipe d’Angleterre pour les matchs contre l’Italie et l’Allemagne.

Les rencontres de la Ligue des Nations sont la dernière chance pour Gareth Southgate de voir ses joueurs en action avant de nommer son équipe pour la Coupe du monde et l’omission de Sancho augmentera les doutes quant à l’implication du joueur de 22 ans dans le tournoi au Qatar.

“Je suis vraiment content [for Jadon]un autre but, et il a déjà marqué de nombreux buts lors de sa pré-saison, et je pense qu’il en a trois dans la saison”, a déclaré Ten Hag.

“Il va bien. Mais je pense qu’il a beaucoup plus de place pour l’amélioration pour lui, car il a tellement de compétences. Amenez-le sur le terrain quand il a cette conviction, et il peut encore s’améliorer.”

Après avoir perdu son premier match de Ligue Europa contre la Real Sociedad, United est opérationnel dans la compétition qu’il a remportée en 2017.

L’équipe de Ten Hag n’a pas de match ce week-end suite au report de son match contre Leeds et affrontera ensuite Manchester City le 2 octobre, après la pause internationale.

“Ce fut un début difficile”, a ajouté Ten Hag.

“L’adversaire a joué vraiment direct, est allé chercher les deuxièmes balles. Et ils en ont trop gagné dans les premières minutes. Mais après un certain temps, nous avons mieux joué.

“Ensuite, vous dites que nous pouvons jouer entre les lignes, nous avons approfondi notre jeu et marqué un superbe but. Ensuite, nous avons pris le contrôle total du match.”