Cristiano Ronaldo aurait dû accepter l’offre saoudienne scandaleuse

Cristiano Ronaldo voulait quitter Manchester United cet été, et l’un de ses prétendants était le club saoudien d’Al-Hilal.

L’international portugais n’avait pas de clubs alignés pour sa signature comme les années précédentes. L’offre saoudienne était l’une des rares. Pourtant, Ronaldo a commis une erreur cruciale en rejetant l’offre. Désormais, le monde entier peut voir ce que le club a offert au quintuple vainqueur du Ballon d’Or.

Le président du club a révélé mardi qu’il avait passé tout l’été à essayer de recruter l’attaquant vétéran. C’était une offre d’une valeur de 228 millions de dollars, ce qui équivaut à 1,9 million de dollars par semaine. Al-Hilal voulait signer Cristiano Ronaldo pour deux saisons.

Le plus gros contrat du football

Le football de la Ligue des champions a été la motivation de Cristiano Ronaldo qui a choisi de refuser Al-Hilal. Étant donné que le capitaine portugais a toujours voulu être payé plus que Lionel Messi, il est inhabituel qu’il ait refusé un tel contrat.

Signer avec Al-Hilal aurait fait de Cristiano Ronaldo le footballeur le mieux payé de tous les temps. Pourtant, avec Manchester United n’offrant que le football de la Ligue Europa, Ronaldo a fait une énorme erreur.

Il ne peut plus exceller dans une équipe d’élite

Il y a une raison pour laquelle Erik ten Hag a relégué Cristiano Ronaldo sur le banc. S’il peut encore marquer des buts réguliers, il manque de contribution à l’équipe. Cela ne renforce pas l’affirmation paresseuse selon laquelle il n’appuie pas. De plus, une évaluation basée sur la qualité de Manchester United en tant qu’équipe sans lui.

La fluidité des mouvements des joueurs attaquants est cruciale pour l’entraîneur néerlandais. United a tourné sa saison en s’appuyant sur Marcus Rashford, Jadon Sancho et le nouveau garçon Antony. Ronaldo ne peut pas courir comme ces jeunes joueurs. Au lieu de cela, il a besoin du ballon aux pieds. Sébastien Haller était un plus grand n ° 9 qui a prospéré avec Ten Hag. Au moins, il pouvait courir derrière quand on le lui demandait. Cristiano Ronaldo ne peut plus faire ça.

C’est précisément pourquoi aucune équipe de la Ligue des champions ne l’a sérieusement regardé. L’Atletico Madrid, Naples et Chelsea avaient tous des liens dans le moulin à rumeurs de transfert. Cependant, aucun n’a fait de geste concret, les supporters de l’Atletico déclarant délibérément leur opposition au joueur.

Cristiano Ronaldo ne peut pas fonctionner dans une équipe capable de gagner la Ligue des champions. Il peut cependant se démarquer dans un médiocre.

Il a été le meilleur buteur de Manchester United en 2021/22 pour cette raison. Rejoindre Al-Hilal lui aurait donné les conditions pour prendre plaisir encore le foot.

Cristiano Ronaldo prospérerait en Arabie Saoudite

Accepter ses propres limites est une compétence difficile pour presque tous les êtres humains. C’est encore plus difficile lorsque vous êtes aussi compétitif et motivé que Ronaldo. Lui dire qu’il n’appartient plus à la Ligue des champions serait tombé dans l’oreille d’un sourd. Cependant, c’est la vérité. Il peut être ‘M. Ligue des champions », mais ces premières années sont derrière lui.

Signer avec Al-Hilal l’aurait rendu infiniment plus riche. Cela aurait accru sa notoriété de façon spectaculaire au Moyen-Orient. Enfin, cela aurait été parfait pour lui d’un point de vue footballistique.

Le niveau en Saudi Pro League est médiocre. Ce n’est rien comparé à la Premier League. La plus grande star de la ligue en ce moment est Odion Ighalo. Ronaldo aurait traversé les défenses.

Abderrazak Hamdallah détient le record du plus grand nombre de buts en une saison saoudienne. Son parcours de 34 aurait été facilement cassé par Cristiano Ronaldo.

De plus, Ronaldo jouant en Arabie saoudite aurait été semblable au merveilleux séjour de Mario Jardel en Turquie avec Galatasaray. Il faisait face à des défenses plus faibles et marquait pour le plaisir.

Jouer à la Coupe du monde 2022 est crucial pour Ronaldo. C’est le seul trophée qu’il n’a pas encore remporté. Cependant, s’asseoir sur le banc de Manchester United ne le préparera pas pour le tournoi.

Signer avec Al-Hilal l’aurait au moins maintenu prêt et en forme. Refuser l’offre saoudienne scandaleuse a peut-être coûté à Cristiano Ronaldo sa dernière chance à la gloire de la Coupe du monde.

