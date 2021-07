Il n’y a aucun signe que Cristiano Ronaldo quittera la Juventus, a déclaré jeudi le directeur du football du club, rejetant les spéculations selon lesquelles l’attaquant pourrait bouger cet été.

Le contrat du joueur de 36 ans avec le club de Serie A expire en juin 2022.

« Il n’y a eu aucun signe de Ronaldo concernant un éventuel transfert, et aucun signe de la Juve », a déclaré Federico Cherubini.

« Nous sommes très heureux que Ronaldo rejoindra l’équipe une fois la période de repos après le Championnat d’Europe terminée. »

S’exprimant lors d’un point de presse, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a ajouté qu’il était « absolument certain » que le club participerait à la Ligue des champions 2021-2022.

Plus à venir….

