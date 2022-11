Cristiano Ronaldo atteint les 500 millions d’abonnés sur Instagram – Une première

L’icône du football Cristiano Ronaldo est désormais devenu le premier homme de la planète à avoir atteint 500 millions de followers sur Instagram. C’est plus du double en ce qui concerne le joueur de cricket indien Virat Kohli. De plus, son rival Lionel Messi compte 3,76 millions de followers sur Instagram. En outre, Ronaldo compte plus de cent millions de followers sur Twitter.

La personnalité de la télévision Kylie Jenner est à la troisième place avec 3,46 millions de followers tandis que Selena Gomez et Dwayne The Rock Johnson sont aux quatrième et cinquième places.

Virat Kohli occupe la septième place de la liste avec 2,03 millions de followers.

Considérés comme deux des plus grands joueurs de cette génération, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont uni leurs forces pour produire l’une des images les plus emblématiques de l’histoire du football.

L’image a été partagée par les deux footballeurs à la veille du début de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, via leurs comptes Instagram.

Alors que certains utilisateurs des médias sociaux l’ont qualifiée d'”emblématique”, d’autres l’ont saluée comme “l’image du siècle”.

Alors qu’ils partageaient tous les deux 12 Ballons d’Or, Ronaldo et Messi se sont réunis pour une campagne de promotion de Louis Vuitton avant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

Beaucoup considèrent que la Coupe du monde 2022 au Qatar sera la dernière pour les deux joueurs, le grand argentin le confirmant déjà. Cependant, la star portugaise a déclaré vouloir jouer encore quelques années.

Samedi, les fans des deux joueurs se sont régalés lorsque Louis Vuitton a publié sa nouvelle campagne mettant en vedette les deux. On peut voir les deux footballeurs légendaires jouer aux échecs ensemble sur la photo, tous deux profondément concentrés sur ce que serait leur prochain coup.

La mallette Louis Vuitton sur laquelle Ronaldo et Messi jouent aux échecs faisait partie de la Coupe du Monde 2018 au cours de laquelle le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA a été présenté avant le match d’ouverture et la finale.

