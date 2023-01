Cristiano Ronaldo arrivera au club de football al-Nassr en Arabie Saoudite

Mardi, Ronaldo, connu de ses fans sous le nom de “CR7” pour ses initiales et son numéro de maillot, arrivera dans son nouveau club à Riyad pour une introduction officielle dans un stade bondé.

Le joueur doit être officiellement présenté aux fans sur le terrain du club, Mrsool Park, qui a une capacité de 25 000, à 19 heures, heure locale (11 heures de l’Est) mardi, le club m’a dit. Les billets coûtent environ 4 dollars, les bénéfices étant reversés à un organisme de bienfaisance, a-t-il ajouté. Les spectateurs peuvent voir Ronaldo revêtir l’uniforme jaune et bleu du club et poser pour des photos ; les nouveaux joueurs montrent aussi parfois leurs astuces et leurs compétences de football lors de tels événements.