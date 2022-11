Cristiano Ronaldo après avoir établi un incroyable record en Coupe du monde

Jusqu’à présent, la saison de Cristiano Ronaldo dans le football de club n’a pas été mémorable. Le contrat de la star portugaise avec Manchester United a été mutuellement résilié juste avant son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA contre le Ghana jeudi. Cependant, cela ne pouvait guère le dissuader d’établir un record incroyable dans le football international.

Ronaldo a marqué le premier but du match contre le Ghana et est devenu le premier footballeur masculin à marquer dans cinq éditions différentes de la Coupe du monde. Le joueur de 37 ans a maintenant exprimé ses sentiments après avoir accompli l’exploit sensationnel. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a écrit que franchir cette étape était quelque chose d’absolument impensable pour lui.

“Marquer dans 5 championnats du monde, c’est réaliser un exploit dont je n’oserais jamais rêver, mais c’est aussi la preuve qu’il n’y a pas d’impossible. La fierté que je ressens à représenter le Portugal n’est comparable qu’à la joie que je ressens à chaque but que je marque pour mon pays, traduit en victoires dédiées à notre peuple. Allons-y ! Ce n’est que le début », a lu le message grossièrement traduit en anglais.

Ronaldo est l’un des buteurs les plus sublimes de l’histoire du football et jusqu’à présent, il a fait un record de 18 apparitions pour sa nation à la Coupe du monde. Ronaldo avait marqué son premier but en Coupe du monde en 2006 lors d’un match contre l’Iran. Le Portugal avait remporté ce match avec une marge convaincante de deux buts à zéro.

De retour à la Coupe du monde du Qatar, Ronaldo a marqué à la 65e minute pour donner une avance cruciale à son équipe. Le but a déclenché un énorme débat après que l’arbitre Ismail Elfath ait accordé un penalty au Portugal pour le défi de Mohammed Salisu sur Ronaldo. Cependant, l’ancien attaquant du Real Madrid ne s’est pas trompé en convertissant sur place. L’avance du Portugal n’a pas duré longtemps après que le Ghanéen Andre Ayew ait marqué l’égalisation huit minutes plus tard.

Le drame ne s’est pas arrêté là. Le Portugal a scénarisé un retour retentissant et a obtenu un coussin de deux buts dans les sept minutes suivantes. Le Ghana a de nouveau trouvé le fond des filets à la 89e minute, mais il était trop tard pour que la nation africaine sauve un point contre le Portugal.

Lors de leur prochain match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le Portugal affrontera l’Uruguay mardi au stade Lusail.

