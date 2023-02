Cristiano Ronaldo après avoir brisé le canard d’Al Nassr

Cristiano Ronaldo a marqué le pas pour son nouveau payeur saoudien Al Nassr vendredi avec une pénalité de temps d’arrêt qui a sauvé un match nul 2-2 à l’extérieur contre Al Fateh.

Le Portugais, qui aura 38 ans dimanche, a enterré le coup franc à la 93e minute pour un point qui a laissé le club de Riyad en tête de la Saudi Pro League avec un match d’avance sur Al Shabab.

Ronaldo a cassé son canard lors de sa troisième apparition, après avoir tiré à blanc lors de la victoire de la ligue du 22 janvier contre Ettifaq et lors de la défaite de la Super Coupe cette semaine contre Al Ittihad.

“Heureux d’avoir marqué mon premier but dans la ligue saoudienne et un grand effort de toute l’équipe pour réaliser un match nul important dans un match très difficile !”, a posté Ronaldo sur les réseaux sociaux après le match.

Ronaldo avait apparemment laissé Anderson Talisca prendre le penalty alors qu’il s’éloignait du coup de pied, mais quelques instants avant l’exécution, le Portugais s’est avancé pour rentrer lui-même à la maison. plus tôt dans le match, Ronaldo avait raté un but ouvert et avait l’air visiblement frustré de ne pas avoir pu mettre de côté une chance relativement simple.

A plein temps, Ronaldo était un homme heureux d’avoir cassé son canard en Arabie Saoudite.

Quelques jours avant ses débuts à Al Nassr, il a marqué deux fois pour une équipe composite saoudienne lors d’une divertissante défaite 5-4 contre une équipe du Paris Saint-Germain avec son grand rival Lionel Messi.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, qui détient les records de tous les temps pour la Ligue des champions et les buts internationaux, encaissera plus de 400 millions d’euros pour son transfert surprise en Arabie saoudite, selon des sources proches d’Al Nassr.

La somme colossale comprend 200 millions d’euros pour la promotion de la candidature conjointe de l’Arabie saoudite à l’organisation de la Coupe du monde 2030, ont indiqué les sources à l’AFP.

Ronaldo est devenu une figure de proue des efforts du royaume conservateur pour améliorer sa réputation grâce au sport – un processus qui a suscité des accusations de “sportswashing”, ou d’essayer d’assainir son bilan en matière de droits de l’homme.

Al Nassr est désormais en tête du classement après 15 matchs, à égalité avec 34 points avec Al Shabab, deuxième, mais avec un match en moins. Ils se rendront ensuite à Al Wedha jeudi.

(Avec les contributions des agences)

