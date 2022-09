Cristiano Ronaldo apparaît comme le joueur le plus puissant sur Instagram à la Coupe du monde 2022

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient participer à leur cinquième Coupe du monde plus tard cette année au Qatar et ce sera probablement leur dernière apparition sur la scène mondiale. Mais Ronaldo semble déjà avoir dépassé ses adversaires après que la star portugaise ait été désignée comme le footballeur le plus influent sur Instagram avant la Coupe du monde 2022.

Selon le classement partagé par les analystes Nielsen Sports, Ronaldo a enregistré une augmentation de 47% du nombre d’abonnés Instagram au cours de la dernière année. Il rapporte également en moyenne plus de 3,5 millions de dollars en valeur médiatique par publication.

Le classement a été publié pour évaluer les suivis Instagram des joueurs de football mondiaux et des pays qui devraient participer à la Coupe du monde du Qatar. Les classements ont été déclarés sur la base de mesures Instagram prises d’août 2021 à juillet 2022.

Ronaldo, avec environ 480 millions d’abonnés sur Instagram, semble être le footballeur le plus suivi sur la plateforme de médias sociaux. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a récemment marqué son premier but de la nouvelle saison lors du match de Manchester United en Ligue Europa contre le shérif Tiraspol.

Lionel Messi, avec un formidable nombre de followers d’environ 360 millions, revendique la deuxième position du classement. L’attaquant argentin, qui a connu une augmentation de 38% du nombre d’abonnés Instagram au cours de la dernière année, produit une valeur médiatique de 2,6 millions de dollars par publication.

Neymar et Kyllian Mbappé se retrouvent respectivement aux troisième et quatrième places du classement. Vinicius Junior du Real Madrid, parmi les 10 meilleurs joueurs de la liste, a connu la plus forte croissance sur Instagram. Le compte Instagram de l’attaquant brésilien de 22 ans a augmenté de 90 % au cours des 12 derniers mois.

Le milieu de terrain espagnol Gavi est devenu le joueur le plus puissant de la Coupe du monde sur Instagram. Le compte Instagram du footballeur barcelonais de 18 ans a enregistré un taux de croissance impressionnant de 5 165 % au cours de la dernière année. L’adolescent a déjà enfilé le maillot de Barcelone à 55 reprises et a trouvé le fond du filet à deux reprises.

La France, championne du monde, est actuellement l’équipe nationale de football la plus puissante sur Instagram, selon Nielsen. Les Bleus comptent environ 11,7 millions de followers. L’équipe de football brésilienne, avec environ 11,5 millions de followers sur Instagram, occupe la deuxième position du classement.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici