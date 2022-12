Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, explication de la Pro League d’Arabie saoudite

RIYADH, Arabie Saoudite – L’avenir de Cristiano Ronaldo fait l’objet d’intenses spéculations suite à la décision de Manchester United d’annuler le contrat du joueur de 37 ans le mois dernier. Cela signifie que l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus est désormais disponible pour signer pour n’importe quel club en tant qu’agent libre, mais malgré son palmarès incroyable et son statut de superstar mondiale, des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait un manque d’intérêt pour le Portugal. capitaine de grands clubs européens.

L’équipe saoudienne Al-Nassr FC est apparue comme un prétendant, prêt à payer à Ronaldo 200 millions de livres sterling par an pour passer à la Saudi Pro League. Mais quelle est la probabilité que Ronaldo quitte le football interclubs européen pour jouer sa carrière au Moyen-Orient ? Et à quoi ressemblerait l’expérience en Arabie Saoudite ?

ESPN s’est rendu à Riyad pour le savoir.

Existe-t-il une ligue d’Arabie Saoudite ? Combien d’équipes ? Quand jouent-ils ?

La Saudi Pro League est une compétition à 16 équipes, connue sous le nom de Roshn Saudi League (RSL) pour des raisons de parrainage. Il est devenu entièrement professionnel en 2007, le football de ligue commençant initialement en 1976 avec huit équipes. À partir de la saison 2023-24, la RSL sera étendue à une ligue de 18 équipes. La Ligue saoudienne suit également le même schéma de match que les ligues européennes, avec des rencontres en milieu de semaine et le week-end, et se déroule d’août à mai.

Les quatre meilleures équipes se qualifient pour la Ligue des champions d’Asie : les champions saoudiens d’Al Hilal sont les champions d’Asie en titre et le club le plus titré de la compétition, avec quatre titres – un devant les Pohang Steelers de Corée du Sud. Les deux meilleures équipes de la RSL se qualifient pour la Ligue des champions d’Asie, la troisième place revenant au vainqueur de la King’s Cup (la plus ancienne compétition de coupe nationale) et une éliminatoire pour la dernière place.

L’Al-Nassr FC, le club lié à Ronaldo, est-il la plus grosse équipe du championnat ?

Non. L’équipe la plus grande et la plus performante d’Arabie saoudite est Al Hilal, basée dans la capitale, Riyad. Al Hilal a remporté 18 titres de champion et a terminé deuxième à 15 reprises. Ils sont également les champions d’Asie en titre. Al-Nassr, également basé à Riyad, et Al-Ittihad (basé à Jeddah) sont les deux équipes en lice pour être considérées comme les plus grands rivaux d’Al Hilal.

Al-Nassr, l’équipe qui aurait poussé à la signature de Ronaldo, n’est pas la meilleure équipe d’Arabie saoudite, mais celle qui a certainement des aspirations au-delà de sa position actuelle. KARIM SAHIB/AFP via Getty Images

Al-Nassr a remporté neuf titres de champion, le dernier en 2018-19, tandis que le plus récent d’Al-Ittihad – son huitième au total – est survenu en 2008-09. Pourtant, personne ne peut rivaliser avec Al Hilal en ce moment. Ils jouent au stade King Fahd d’une capacité de 67 000 places, tandis que le parc Mrsool d’Al-Nassr n’accueille que 25 000 spectateurs. Mais alors qu’Al Hilal attire une foule complète pour certains matchs au King Fahd, leur match amical contre Newcastle United, propriété saoudienne, jeudi au stade Prince Faisal bin Fahd d’une capacité de 22 000 places, était à moins de la moitié plein, malgré tous les billets pour le match. été vendu.

Ronaldo devra peut-être s’adapter à un type d’expérience de jeu différent, devant des stades pleins et d’autres qui ont beaucoup de sièges vides. Ou, peut-être, sera-t-il la grande attraction qui assure la capacité des foules partout où il joue dans le royaume.

Plus tôt cette année, il a été annoncé qu’Al Hilal et Al-Nassr déménageraient dans un nouveau stade de 40 000 places. Un nouveau développement à la périphérie de Riyad appelé le projet Qiddiya – une “ville” sportive qui impliquera également la construction d’un circuit de Formule 1 – comprend des plans pour construire le stade Qiddiya Clifftop, que les deux équipes partageront.

Le projet Qiddiya fait partie de l’initiative Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à transformer la société saoudienne d’ici la fin de cette décennie.

L’ancien prêteur de Man United, Odion Ighalo, serait le joueur le mieux payé de la ligue saoudienne, bien que toute offre acceptée par Ronaldo éclipserait celle de l’attaquant nigérian. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Qui est le joueur le mieux payé de la ligue ?

Les salaires des personnalités sportives en Arabie saoudite ne sont pas rendus publics, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’Al Hilal et Al-Nassr paient les salaires les plus élevés, l’ancien attaquant de Manchester United Odion Ighalo gagnant apparemment 250 000 £ par semaine à Al Hilal. Ighalo, 33 ans, gagnait 150 000 £ par semaine à United lors d’une période de prêt de Shanghai Shenhua – la moitié de son salaire hebdomadaire dans l’équipe chinoise – mais l’international nigérian gagnait 30 000 £ par semaine entre 2014 et 2017 avec Watford, un salaire beaucoup plus reflet de son statut tout au long de sa carrière.

Des sources ont déclaré que la raison pour laquelle toute l’équipe d’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022 joue son football de club en Arabie est non seulement parce qu’ils sont très bien payés, mais ils reçoivent également des maisons dans des complexes de logements exclusifs dans le cadre de leurs contrats. Selon la source, les joueurs sont “traités comme des rock stars”.

Une autre source a déclaré à ESPN que les joueurs saoudiens gagnent de l’argent comparable aux salaires versés par les clubs de Premier League, sans obligation d’impôt sur le revenu des particuliers dans le pays. En revanche, au Royaume-Uni, les revenus supérieurs à 125 000 £ par an sont imposés à un taux de 40 %.

Comment les clubs gagnent-ils leurs revenus ?

L’accord de diffusion de la RPL avec la Saudi Sports Company a été conclu plus tôt cette année pour un montant de 300 millions de riyals saoudiens par an (80 millions de dollars). L’accord dure trois ans, les revenus de la télévision étant répartis équitablement entre les 16 clubs. En août, Roshn, un promoteur immobilier, a conclu un accord de cinq ans d’une valeur de 478 millions de riyals (105 millions de livres sterling / 127 millions de dollars) pour les droits de dénomination de la Saudi Pro League. Les clubs gagnent également de l’argent grâce à un accord de streaming avec la société basée à Dubaï Shahid.

Saudi Telecom et Mobily, une société de télécommunications saoudienne, ont convenu de sponsoriser des clubs lucratifs ces dernières années. Le sponsor du maillot d’Al Hilal est Kingdom Holding Company, un conglomérat saoudien d’une valeur de 10,5 milliards de livres sterling (12,9 milliards de dollars), tandis qu’Etihad Airways – la compagnie aérienne nationale d’Abu Dhabi – sponsorise Al-Nassr. Alors qu’Al Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad appartiennent tous au ministère saoudien des Sports, ils sont gérés de manière indépendante et bénéficient individuellement de riches donateurs, dont la famille royale saoudienne.

jouer 1:16 Gab Marcotti explique pourquoi il pense qu’un transfert proposé à Al Nassr pour Cristiano Ronaldo est un non-sens complet.

À quel point la ligue est-elle compétitive?

La Saudi Pro League est l’une des plus compétitives de la région et peut-être aussi d’Asie, en raison de la richesse de la compétition et de la profondeur des équipes. Au cours des 10 dernières années, la ligue a couronné cinq champions différents (Al Hilal, Al-Nassr, Al Fateh, Al-Shabab, Al-Ahli). Chaque équipe est autorisée à accueillir jusqu’à huit joueurs internationaux, ce qui porte le nombre total d’étrangers cette année à 128 de 48 nationalités différentes à travers le monde. Et la ligue attire également des entraîneurs de haut niveau, avec l’ancien entraîneur de Porto et des Wolves Nuno Espirito Santo nommé entraîneur d’Al-Ittihad et Rudi Garcia, l’ancien entraîneur de Roma, Marseille et Lyon, prenant en charge Al-Nassr. Ramon Diaz, l’ancien entraîneur de River Plate, est le manager d’Al Hilal.

Al-Hilal est l’équipe la plus grande et la plus titrée d’Arabie saoudite, mais ils ont eu du mal lors d’un match amical d’hiver avec Newcastle United, perdant 5-0. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden

Qui sont les joueurs les plus célèbres à avoir concouru en Arabie Saoudite avant Ronaldo ?

La Saudi Pro League attend sans doute toujours sa première véritable superstar, mais elle a réussi à attirer des noms respectés. Outre l’ancien attaquant de United Ighalo, qui a rejoint Al Hilal en provenance d’Al-Shabab plus tôt cette année, des joueurs comme l’ancien milieu de terrain argentin Ever Banega (Al-Shabab), le milieu de terrain brésilien Paulinho (Al-Fayha), l’ancien attaquant de Porto Moussa Marega (Al Hilal ) et l’ancien gardien d’Arsenal et de Napoli David Ospina (Al-Nassr) jouent tous en Arabie Saoudite.

En bref, Ronaldo serait le plus grand nom à avoir jamais joué dans la Saudi Pro League s’il déménageait à Al-Nassr.

Alors pourquoi Ronaldo irait-il en Arabie Saoudite ?

Ce ne serait sans doute pas pour le défi du football étant donné que Ronaldo a déjà joué en Premier League, en Liga espagnole et en Serie A italienne, bien qu’il puisse être motivé par la perspective d’aider Al-Nassr à mettre fin à la domination d’Al Hilal. Si Ronaldo devait s’y installer, Al Hilal semblerait être la destination la plus évidente : il pourrait jouer en Ligue des champions asiatique avec une chance de la gagner.

L’argent serait également une motivation évidente, même pour un joueur de la richesse et du succès de Ronaldo, mais il y a aussi un élément supplémentaire dans le désir de l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe du monde 2030. Alors que le royaume n’a pas encore officiellement lancé d’offre, des sources ont déclaré à ESPN que cela se produirait probablement au début de 2023; Qui de mieux placé pour rehausser le profil du football saoudien que l’un des deux footballeurs les plus reconnaissables de la planète ?

L’Arabie saoudite a déjà Lionel Messi à l’avant-plan de sa campagne touristique, donc si Ronaldo peut être attiré vers la Saudi Pro League, ils auraient un visage très visible pour promouvoir leur candidature 2030.