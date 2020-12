Cristiano Ronaldo a converti deux pénalités tardives lors de sa 100e apparition pour la Juventus toutes compétitions confondues alors que les titulaires du titre de Serie A remportaient une victoire 3-1 à l’extérieur face à une équipe tenace de Gênes dimanche.

Ronaldo, qui a également converti deux pénalités lors de la victoire 3-1 à Barcelone mardi, a tiré au milieu du but à la 78e minute et a frappé à nouveau 11 minutes plus tard, portant son total de championnat cette saison à 10.

La Juve avait eu du mal à ouvrir la défense de Gênes, brisant finalement avec le premier but de la saison de Paulo Dybala à la 57e minute, seulement pour Stefano Sturaro d’égaliser contre son ancien club quatre minutes plus tard.

La Juve est quatrième avec 23 points en 11 matchs et est toujours invaincue, même si elle a fait match nul cinq fois. Gênes, qui a échappé de peu à la chute la saison dernière, est l’un des derniers avec six points.