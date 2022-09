Cristiano Ronaldo accusé par la FA pour un affrontement avec un fan d’Everton

Cristiano Ronaldo a été inculpé vendredi de conduite « inappropriée et/ou violente » par la Fédération anglaise de football pour un incident remontant à cinq mois.

Des images ont montré que Ronaldo semblait faire tomber le téléphone portable d’un fan après la défaite 1-0 de United à Everton le 9 avril, pour laquelle les Portugais ont été avertis par la police du Merseyside.

“Cristiano Ronaldo a été accusé d’avoir enfreint la règle E3 de la FA pour un incident survenu après le match de Premier League du Manchester United FC contre Everton le samedi 9 avril 2022”, a déclaré un porte-parole de la FA.

“Il est allégué que la conduite de l’attaquant après le coup de sifflet final était inappropriée et/ou violente.”

Après l’incident, qui s’est produit alors que Ronaldo se dirigeait vers le tunnel, le joueur de 37 ans a présenté des excuses sur les réseaux sociaux pour son “explosion” et a invité le supporter à regarder un match à Old Trafford “en signe de justice”. le jeu et l’esprit sportif ».

Si reconnu coupable de l’accusation , Ronaldo pourrait faire face à une interdiction des prochains matches de Premier League.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or n’a commencé dans la ligue qu’une seule fois cette saison sous Erik ten Hag après avoir échoué à s’éloigner de Old Trafford pendant la fenêtre de transfert.

Dans un communiqué, United a déclaré : “Nous prenons note de l’annonce de la FA concernant Cristiano Ronaldo.

“Nous soutiendrons le joueur en réponse à la frais.”

