Cristiano Ronaldo absent de l’équipe de Manchester United pour Fulham

L’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, ne figurerait pas pour le club lors du match de dimanche.

Les Red Devils jouent à Fulham lors du dernier match de la Premier League avant la Coupe du monde. C’est aussi le dernier match de Manchester United avant le tournoi.

Le Manchester Evening News a rapporté que Ronaldo ne faisait pas partie de l’équipe itinérante de l’équipe à Londres samedi. Ronaldo avait précédemment raté le match de la Coupe Carabao avec Aston Villa jeudi en raison d’une maladie apparente.

Le chef d’équipe Erik ten Hag a expliqué la situation après la victoire 4-2 de Villa. “Je ne peux pas garantir que maintenant [that he will return at Fulham] mais il était malade aujourd’hui, il peut s’en remettre », a déclaré ten Hag aux journalistes. “Ce n’est pas une maladie vraiment grave qui prend des jours ou des semaines, donc je pense qu’il est possible qu’il soit disponible dimanche et dans l’équipe.”

Néanmoins, il semble que la star de 37 ans se dirige directement vers la Coupe du monde au Qatar.

Saison frustrante pour la superstar

Ronaldo a enduré une saison difficile jusqu’à présent sous dix Hag. L’ancien attaquant prolifique n’a réussi qu’un seul but en Premier League au cours de la campagne en cours.

Bien qu’il ait commencé chaque match de la Ligue Europa cette saison, l’international portugais n’a fait que quatre apparitions dans le onze de départ de dix Hag’s Premier League.

Il a également été suspendu pour le match massif de United contre Chelsea le mois dernier. Ronaldo avait auparavant refusé d’entrer dans un match avec les Spurs en tant que remplaçant et avait quitté le stade avant le coup de sifflet final.

Le prochain tournoi au Qatar sera presque certainement la dernière Coupe du monde de Ronaldo. Alors qu’il a récolté un championnat d’Europe avec son pays, la superstar n’a pas réussi à remporter une Coupe du monde.

Le Portugal jouera dans un groupe H difficile à la Coupe du monde du Qatar. Ce groupe comprend également le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud. Les Portugais débuteront leur tournoi contre le Ghana le jeudi 24 novembre.

Crédit photo : IMAGO / Sportimage