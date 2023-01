Cristiano Ronaldo a une clause Newcastle dans le contrat d’Al Nassr | Liverpool tient à Matheus Nunes des Wolves – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de mardi…

​​​LE SOLEIL

Cristiano Ronaldo a une clause dans son contrat Al Nassr qui signifie qu’il pourrait déménager à Newcastle s’ils se qualifient pour la Ligue des champions, selon des rapports incroyables.

La star de Manchester United, Jadon Sancho, a repris l’entraînement 10 semaines après son dernier match pour le club.

Le patron d’Al-Nassr, Rudi Garcia, a plaisanté en disant qu’il avait tenté de signer Lionel Messi avant de conclure un accord avec Cristiano Ronaldo.

Jude Bellingham aurait été convoqué pour des pourparlers avec les chefs de Dortmund alors que les plus grands clubs européens se battent pour lui.

Le nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, aurait prévu un coup audacieux pour débarquer deux de ses anciens coéquipiers, Sergio Ramos et Luka Modric.

Newcastle a entamé des pourparlers avec le Real Valladolid sur la signature d’Ivan Fresneda, mais ils sont confrontés à la concurrence des meilleures équipes européennes, selon des informations.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gary Neville admet qu’il a été attristé par la manière dont Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United



LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Liverpool étudie un accord pour acheter le milieu de terrain des Wolverhampton Wanderers Matheus Nunes conformément à un accord l’été dernier lorsque l’international portugais était sur le point de signer pour le club d’Anfield, mais le transfert n’a pas abouti.

Emmanuel Dennis fait face à la hache à Nottingham Forest, moins de cinq mois après son déménagement de 15 millions de livres sterling de Watford.

Manchester United envisage des alternatives à Joao Felix, l’Atletico Madrid exigeant au moins le double de ce que le club est prêt à payer pour prêter l’attaquant portugais pour le reste de la saison.

LES TEMPS

Arsenal a intensifié sa poursuite de Mykhailo Mudryk en faisant une offre améliorée au Shakhtar Donetsk.

COURRIER QUOTIDIEN

Image:

Joao Felix a été lié à un passage en Premier League





La demande de prêt de 13,25 millions de livres sterling de l’Atletico Madrid pour Joao Felix est plus du double de ce que Manchester United est prêt à payer pour la star portugaise.

Enzo Fernandez aurait risqué de mettre en colère les responsables de Benfica après que l’Argentin ait défié les ordres du club de ne pas rentrer chez lui pour le Nouvel An, la star étant “de plus en plus improbable” de rester au club alors que Chelsea cherche à signer le vainqueur de la Coupe du monde.

Loris Karius pourrait être prêt pour une sortie de Newcastle United quatre mois seulement après avoir rejoint le club alors qu’ils évaluent leurs options de gardien de but.

La star de Crystal Palace, Wilfried Zaha, serait devenue une cible pour Barcelone sur un transfert gratuit, alors que l’ailier entre dans les derniers mois de son contrat.

Le nouveau stade proposé par Everton semble prendre forme après la publication de photos montrant les progrès réalisés au quai de Bramley-Moore au cours de la dernière année.

L’AC Milan serait intéressé par la signature de Noni Madueke du PSV lors du mercato estival.

Crystal Palace, Everton et Southampton surveillent le meilleur buteur du championnat, Chuba Akpom, alors qu’ils recherchent une puissance de feu supplémentaire en janvier.

DAILY MIRROR

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cristiano Ronaldo a signé un contrat de deux ans avec l’équipe saoudienne d’Al Nassr après son départ controversé de Manchester United



Le club saoudien Al Hilal aurait mis en vente des maillots Lionel Messi dans la boutique de son club après que Cristiano Ronaldo ait rejoint son rival Al Nassr.

Une section de supporters celtiques a hué une minute de silence en souvenir des victimes de la catastrophe d’Ibrox avant l’Old Firm contre les Rangers.

Kylian Mbappe et Achraf Hakimi ont tous deux été remis “quelques jours de congé” après la défaite choc du PSG contre Lens.

L’ATHLÉTIQUE

Joao Felix a un intérêt pour la Premier League, mais le prix de 21 millions d’euros (18,6 millions de livres sterling) de l’Atletico Madrid est une pierre d’achoppement pour un prêt.

Michael Beale dit qu’il ne recherche aucune signature à court terme en janvier alors qu’il cherche à ajouter de la qualité à la quantité à son équipe des Rangers.

LE GARDIEN

Romelu Lukaku a déclaré qu’il souhaitait mettre ses récents problèmes derrière lui et obtenir un transfert permanent à l’Internazionale depuis Chelsea.

QUOTIDIEN EXPRESS

Manchester United est prêt à faire une offre d’une valeur d’environ 53 millions de livres sterling pour signer l’attaquant de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani, selon des informations.

Arsenal aurait suivi les progrès de l’attaquant de Montpellier Elye Wahi.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Craig Halkett des Hearts craint d’être absent jusqu’à la saison prochaine en raison d’une blessure présumée au ligament croisé.