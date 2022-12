Le héros portugais du triplé, Goncalo Ramos, a déclaré qu’il n’avait même pas rêvé de commencer un match à élimination directe de la Coupe du monde, et encore moins d’en marquer trois lors de sa première titularisation dans le tournoi.

L’attaquant de 21 ans a reçu un départ surprise devant le quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo et a récompensé l’entraîneur Fernando Santos avec un brillant match gagnant.

“Même dans mes rêves les plus fous, je n’avais pas pensé à faire mon premier départ dans un match à élimination directe de la Coupe du monde et à marquer trois buts”, a-t-il déclaré.

« Mais il faut penser match par match et préparer le match (quart de finale avec le Maroc). Ce résultat n’a plus d’importance maintenant. Nous allons tout donner lors du prochain match. »

Ramos n’avait que deux ans lorsque Ronaldo a fait ses débuts avec le Portugal et a souvent parlé de son admiration pour le joueur de 37 ans.

On a demandé à l’homme du match au stade Lusail comment le vestiaire – et Ronaldo – avaient réagi à la sélection surprise de l’équipe de Santos.

“Honnêtement, personne dans l’équipe n’en a parlé. Cristiano, en tant que capitaine, a fait ce qu’il fait, il a aidé, il nous a parlé, pas seulement à moi-même mais à mes coéquipiers”, a-t-il déclaré.

“Cristiano Ronaldo a toujours été un modèle, il est une idole pour beaucoup. J’aime aussi (Robert) Lewandowski et (Zlatan) Ibrahimovic”, a-t-il ajouté.

Ramos ne faisait que sa quatrième apparition pour l’équipe nationale, après avoir joué dix minutes en deux matchs en phase de groupes.

Il n’a fait ses débuts que le 17 novembre lors d’un match amical d’avant la Coupe du monde contre le Nigeria, remplaçant à la 67e minute et marquant rapidement 15 minutes plus tard avec le quatrième but dans une victoire 4-0.

Né en Algarve, l’attaquant a fait irruption sur la scène avec Benfica cette saison après s’être vu confier un rôle renforcé en tant qu’attaquant central suite à la vente de Darwin Nunez à Liverpool.

Il a marqué 14 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues, s’adaptant rapidement à son nouveau rôle.

“Mon poste préféré est attaquant, mais l’année dernière, on m’a demandé de jouer pour soutenir Darwin. Il est clair qu’avec son départ un espace s’est ouvert pour moi. C’est super d’avoir maintenant le rôle que j’aime le plus”, a-t-il déclaré dans une récente interview.

S’il continuait son impact impressionnant sur cette équipe portugaise en quart de finale contre le Maroc, il se trouverait sûrement la cible du même type d’approche de gros sous qui a vu le départ de Nunez.

Mais pour l’instant, ses pensées sont uniquement de contribuer à l’équipe de plus en plus impressionnante de Santos et il ne prend même pas son rôle de titulaire pour acquis.

« C’est quelque chose qui ne me concerne pas. Je travaille toujours au maximum et j’espère que c’est évident”, a-t-il déclaré.

