Cristiano Ronaldo a refusé de devenir remplaçant, déclare le patron de Manchester United, Erik ten Hag

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a confirmé vendredi que Cristiano Ronaldo avait refusé de jouer le rôle de remplaçant lors de la victoire de cette semaine contre Tottenham, affirmant qu’il devait y avoir des “conséquences” à son comportement.

Les discussions d’après-match après l’impressionnante victoire 2-0 sur les Spurs à Old Trafford mercredi ont été dominées par la sortie anticipée de la superstar portugaise de 37 ans.

Ronaldo s’est dirigé vers le tunnel avant le coup de sifflet final et a fait un départ précipité d’Old Trafford.

United a annoncé jeudi que l’attaquant avait été retiré de l’équipe pour le choc de samedi avec Chelsea à la suite de sa crise de colère.

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse d’avant-match si Ronaldo avait refusé de remplacer les Spurs, Ten Hag a répondu: “Oui.”

Ten Hag a déclaré: “Ce qui (s’est passé dans) la conversation est entre Cristiano et moi. La déclaration (du club) est également claire, je pense.

Mais le manager néerlandais, lors de sa première saison à Old Trafford, a déclaré que Ronaldo “reste une partie importante de l’équipe”.

L’attaquant faisait également partie de ceux qui ont quitté Old Trafford au début du match amical de pré-saison de juillet contre Rayo Vallecano, ce qui a conduit Ten Hag à souligner l’importance pour les joueurs de rester pour soutenir leurs coéquipiers.

Interrogé sur la façon dont il gère la situation, le Néerlandais a répondu vendredi: «Comment nous avons fait. Je suis le gérant. Je suis responsable de la culture du sport de haut niveau ici et je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler.

«Nous sommes dans une équipe, nous avons donc des normes, nous avons des valeurs et je dois contrôler cela. Après Rayo Vallecano, je (vous) ai dit que c’était inacceptable mais il n’était pas le seul. C’est pour tout le monde.

« Quand ce sera la deuxième fois, cela aura des conséquences. C’est ce que nous avons fait. Il nous manque demain. C’est un manque pour nous. Pour l’équipe, c’est raté.

« Mais je pense que c’est important pour l’attitude et la mentalité du groupe. Maintenant, nous devons nous concentrer sur Chelsea et c’est le plus important.

Feu de l’action

Ronaldo a répondu à son omission de l’équipe en disant qu’il avait agi dans le feu de l’action.

“J’ai toujours essayé de donner moi-même l’exemple aux jeunes qui ont grandi dans toutes les équipes que j’ai représentées”, a-t-il posté sur Instagram jeudi. “Malheureusement, ce n’est pas toujours possible et parfois la chaleur du moment prend le dessus sur nous.

“En ce moment, je sens juste que je dois continuer à travailler dur à Carrington, soutenir mes coéquipiers et être prêt à tout dans n’importe quel match.

«Céder à la pression n’est pas une option. Cela ne l’a jamais été. C’est Manchester United, et nous devons rester unis. Bientôt, nous serons à nouveau ensemble.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus a marqué 24 buts dans toutes les compétitions en 2021/22 lors de sa première saison à Old Trafford, où il s’est fait un nom en tant que star mondiale.

Mais, déçu par l’échec de United à se qualifier pour la Ligue des champions, il a essayé et échoué à s’éloigner d’Old Trafford.

Ronaldo, quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real et United, n’a débuté que deux matchs de Premier League cette saison et n’a qu’un seul but à son actif dans l’élite anglaise.

L’attaquant, qui a raté la tournée de pré-saison de United en Australie et en Thaïlande pour des “raisons familiales”, a également mal réagi lorsqu’il a été remplacé par Ten Hag lors du match nul de la semaine dernière contre Newcastle.

