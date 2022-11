Cristiano Ronaldo a reçu une interdiction de 2 matchs et une amende de 50 000 £ pour Everton Fan Clash

Cristiano Ronaldo a été banni pour deux matches et condamné à une amende de 50 000 £ (60 000 $, 58 000 euros) pour avoir fait tomber un téléphone portable de la main d’un fan adolescent à Everton, a annoncé mercredi la Football Association.

Ronaldo, désormais agent libre après sa libération par Manchester United mardi, a été impliqué dans une crise avec un garçon de 14 ans après la défaite 1-0 des Red Devils contre Everton en Premier League à Goodison Park en avril. 9.

Il a été averti par la police du Merseyside, tandis que la FA a également accusé l’attaquant portugais de conduite inappropriée.

Aujourd’hui, un jury indépendant a prononcé une suspension et une amende.

L’interdiction sera transférée lorsque Ronaldo rejoindra un nouveau club dans n’importe quel pays, mais ne s’applique pas à la Coupe du monde en cours au Qatar, où le joueur de 37 ans devrait figurer jeudi lorsque le Portugal lancera sa campagne contre le Ghana.

“Cristiano Ronaldo a été suspendu pour deux matches, condamné à une amende de 50 000 £ et averti quant à sa conduite future pour violation de la règle E3 de la FA”, a indiqué un communiqué de l’instance dirigeante du football anglais.

“L’attaquant a admis que sa conduite après le coup de sifflet final du match de Premier League entre le Manchester United FC et l’Everton FC le samedi 9 avril 2022 était inappropriée.

“Une commission de régulation indépendante a conclu que sa conduite était à la fois inappropriée et violente lors d’une audience ultérieure, et a imposé ces sanctions.”

Ronaldo a demandé une audience personnelle dans le but d’éviter une suspension.

Lors de l’audience, tenue via Microsoft Teams le 8 novembre, Ronaldo a déclaré qu’il avait “une inquiétude légitime… pour sa propre sécurité physique et son bien-être et qu’il quittait le terrain de jeu” après s’être approché du tunnel où les fans d’Everton se rassemblaient.

Le panel, cependant, a déclaré que la conduite de Ronaldo était un “acte né de la frustration et de l’agacement plutôt que de la peur ou de l’inquiétude pour son bien-être”, mais ils ont également rejeté l’offre de la FA de le faire interdire pour trois matchs.

