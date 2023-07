Cristiano Ronaldo à propos de Lionel Messi rejoignant la MLS: « La Ligue saoudienne est meilleure »

Cristiano Ronaldo a récemment terminé sa première saison avec Al-Nassr dans la Ligue saoudienne après sa libération sans cérémonie de Manchester United en janvier.

L’attaquant de 37 ans a tout gagné dans les meilleures ligues européennes, remportant quatre titres de ligue des champions de l’UEFA, sept titres de champion nationaux et cinq prix Ballon d’OR. Mais Ronaldo a décidé de fermer officiellement la porte à un retour au football européen après l’expiration de son contrat lucratif de deux ans en 2025.

Ronaldo n’est pas la seule superstar du football à avoir quitté l’Europe cette année.

Lorsque le contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain a expiré en juin, Messi est devenu agent libre pour la deuxième fois de sa carrière. La Ligue saoudienne avait prévu d’inciter Messi à rejoindre son rival de longue date Ronaldo avec une énorme offre de 400 millions de dollars par an, mais Messi a plutôt rejoint la Major League Soccer pour jouer pour l’Inter Miami CF.

Ronaldo a été scruté pour être parti jouer en Arabie saoudite alors que Messi jouait encore en Europe, mais maintenant l’attaquant portugais a le sentiment de jouer dans la ligue la plus compétitive en raison du nombre de stars européennes qui ont rejoint la Saudi Pro League cet été.

Al Nassr de Ronaldo a perdu contre le Celta Vigo espagnol 5-0 lors d’un match amical lundi. Messi n’a pas encore fait ses débuts à l’Inter Miami.

