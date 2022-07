Cristiano Ronaldo a pris un bonus à six chiffres avant d’annoncer vouloir quitter Manchester United

Par Josh Barker









La superstar de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a empoché une belle somme “à six chiffres” quelques jours avant de dire à United qu’il voulait partir, selon des informations.

Au cours de la semaine dernière, il a été clairement indiqué que Cristiano Ronaldo envisageait une sortie de Manchester United.

L’échec des Red Devils à assurer le football de la Ligue des champions la saison dernière, ainsi que le pataugement de United sur le marché des transferts, auraient conduit Ronaldo à vouloir quitter le club.

L’attaquant n’est pas revenu pour l’entraînement de pré-saison lundi alors qu’il était attendu, des raisons familiales étant invoquées pour expliquer pourquoi.

Et puis, jeudi, il a été rapporté que Ronaldo avait été autorisé à manquer la tournée de pré-saison de Manchester United, qui débutera mardi après-midi avec un affrontement contre ses rivaux amers, Liverpool.

Bien qu’il soit apparemment clair pour Ronaldo depuis un certain temps qu’il veut quitter le club, selon The Sun, la star portugaise a pris un bonus lorsque la deuxième année de son contrat a débuté fin juin.

Une source de United a déclaré au Sun: “Les contrats sont tous renouvelés début juillet, puis la nouvelle de Cristiano voulant partir est sortie.”

Il a ajouté: “Il n’a rien fait de mal, mais quelques personnes ont suggéré que le moment de tout cela n’était peut-être pas une coïncidence et Ronny aurait pu révéler son souhait de partir il y a des semaines.”

Comme mentionné ci-dessus, Ronaldo n’a techniquement rien fait de mal, mais sa décision d’accepter toujours le bonus ne devrait de toute façon pas trop plaire aux fans de United.

Ronaldo a-t-il terni son héritage United?

Cet article a été édité par

Ben Browning.