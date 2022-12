Cristiano Ronaldo a offert une Rolls Royce pour Noël par sa partenaire Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo passe actuellement du temps avec sa famille. Après tout, c’est la période des fêtes. Et, pour égayer le tout, sa compagne Georgina Rodriguez vient de lui offrir une Rolls Royce. C’est son cadeau de Noël.

Dans un Reel partagé par Georgina sur Instagram, on peut voir la famille Ronaldo célébrer Noël avec style. Dans la vidéo, on peut voir les enfants marcher vers l’avant de la maison, une table de Noël impeccablement dressée avec des bougies et Cristiano Ronaldo Jr ouvrant son cadeau. Le point culminant de la vidéo était un cabriolet Rolls Royce Dawn avec un arc rouge attendant Cristiano Ronaldo pour conclure la journée parfaite pour tous.

Le post était sous-titré comme suit : « Une nuit de Noël magique. Os amoooo. Gracias Santaaaa”

Ronaldo a profité de quelques temps d’arrêt avec sa famille après la sortie du Portugal en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le joueur de 37 ans est actuellement sans club après la résiliation de son contrat avec Manchester United par consentement mutuel à la suite d’un entretien enflammé avec Piers. Morgan.

L’Arabie saoudite semble être une décision parfaite en ce moment avec Al Nassr qui fait une offre somptueuse. On pense que Cristiano Ronaldo pourrait gagner 173 millions de livres sterling par an avec le club saoudien.

Il est maintenant entendu que cet accord est imminent et Ronaldo pourrait gagner une somme d’argent substantielle dans le cadre d’un accord sur les droits d’image en plus d’un salaire hebdomadaire de 830 000 £. Bien que cela puisse être un grand saut par rapport à son salaire précédent à Manchester United, un déménagement à Al Nassr le ferait manquer le football européen.

La star portugaise a marqué 701 buts, récoltant 223 passes décisives en 949 matches dans toutes les compétitions au niveau des clubs. Ronaldo joue au niveau élite depuis près de deux décennies maintenant.

Ronaldo est le meilleur buteur du Portugal avec 118 buts et 43 passes décisives en 196 matches toutes compétitions confondues pour son pays à ce jour. Malgré cela, l’ancien madrilène a débuté sur le banc lors des matches à élimination directe de la Coupe du monde.

