Cristiano Ronaldo a offert un contrat de 500 millions de dollars au club saoudien

La star portugaise Cristiano Ronaldo aurait reçu une offre de contrat massive d’un club saoudien. Al Nassr FC aurait proposé à l’attaquant de 37 ans un contrat pouvant valoir plus de 200 millions de dollars par an. Ronaldo est désormais agent libre. Manchester United l’a libéré de son contrat au début du mois. Il peut donc choisir l’option qu’il souhaite.

NBC Sports affirme que l’offre est un contrat de deux ans et demi d’une valeur maximale de 517 millions de dollars. Si cela est vrai, cela représenterait plus de 17 millions de dollars par mois pour que Ronaldo joue en Arabie saoudite. Une partie des négociations contractuelles d’Al Nassr comprend l’indemnisation de Ronaldo pour le salaire à Manchester United qu’il a manqué. La star avait environ six mois et 16 millions de dollars restants sur son précédent contrat avec United avant la résiliation.

Le gourou des transferts Fabrizio Romano a également suggéré que les accords de parrainage représentent une grande partie de l’argent potentiel. Les droits à l’image sont également en négociation. Les joueurs reçoivent plus d’argent s’ils possèdent leurs droits d’image lorsqu’ils sont dans un club.

Al Nassr a déjà recruté des joueurs importants sur sa liste. Ils ont actuellement l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar, le Brésilien Luiz Gustavo et le gardien colombien David Ospina. Cependant, la signature potentielle de Ronaldo serait évidemment une énorme décision de la part de l’équipe saoudienne.

Le club saoudien parmi les dernières places pour Cristiano Ronaldo

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la prochaine destination de Ronaldo. Chelsea, Naples et le Bayern Munich ont tous des rumeurs qui circulent sur un intérêt potentiel à signer la star. Cependant, de grands clubs européens semblent hésiter à faire un geste pour Ronaldo.

Le PDG du Bayern, Oliver Kahn, a récemment rejeté les rumeurs de signature de Ronaldo. “Nous l’apprécions tous, il n’y a pas de discussion”, a déclaré Kahn à Sky Sports Allemagne. “Nous aimons tous Cristiano Ronaldo, mais c’est quelque chose qui ne correspond pas à notre idée.”

Pour l’instant, Ronaldo se concentre sur le Portugal et la Coupe du monde. Les Portugais terminent le groupe H avec un match contre la Corée du Sud vendredi. Ronaldo et compagnie se sont déjà qualifiés pour la phase à élimination directe du tournoi.

PHOTO : IMAGO / Agenxia Mexsport