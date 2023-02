Cristiano Ronaldo a montré la mentalité d’un vainqueur d’élite avec une réaction à l’occasion manquée pour le cinquième but malgré quatre buts dans la déroute d’Al Nassr

Qu’il s’agisse de la Champions League ou de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo adore marquer des buts.

Le joueur de 38 ans a réussi le 61e triplé de sa carrière et en a ajouté un quatrième pour faire bonne mesure lors de la victoire 4-0 d’Al Nassr sur Al Wehda jeudi.

AFP Ronaldo a maintenant cinq buts en quatre matchs pour sa nouvelle équipe

Réaction de Ronaldo après avoir raté le match 5-0, comme Jose Mourinho l’a dit un jour “il n’y a personne qui aime ce match plus que Cristiano Ronaldo” pic.twitter.com/EAGZV1m0yl — A (@IconicCristiano) 9 février 2023

Cependant, malgré une si belle journée au bureau, Ronaldo était toujours dégoûté que son équipe ne puisse pas en faire cinq.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est tombé à genoux de désespoir lorsque son ballon traversant le but n’a pas réussi à trouver un coéquipier à la 90e minute.

Ronaldo, qui avait été déçu lors de ses trois premiers matchs après avoir signé un contrat d’une valeur de 177 millions de livres sterling par an, avait clairement un point à prouver.

Le meilleur buteur de tous les temps du football compte désormais 503 buts en championnat dans cinq pays différents, mais les célèbre toujours avec passion.

L’ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a réagi à chaque but comme s’il s’agissait du plus important de sa brillante carrière.

Et les fans n’ont pas tardé à souligner que Ronaldo exigeait plus de ses coéquipiers après chaque caucus.

Les quatre buts de Ronaldo pour Al Nassr aujourd’hui 🤩 pic.twitter.com/xqSgJ8XTSj — ESPN FC (@ESPNFC) 9 février 2023

Cependant, des questions sur la qualité de la Saudi Pro League et la décision de Ronaldo de la rejoindre doivent sûrement subsister.

La sensation portugaise a donné l’impression que c’était facile – et c’est peut-être parce que ça l’était.

Bien qu’il soit le joueur le plus dangereux sur le terrain, Ronaldo a été autorisé à se promener dans la surface sans être marqué à de nombreuses reprises.

Pendant ce temps, le gardien de but ne s’est pas couvert de gloire pour les trois buts du jeu ouvert.

Twitter Parmi ceux à signer son ballon de match se trouvait l’arbitre

Quant au penalty, ce fut une calamité d’erreurs d’Al Wehda.

En effet, un certain nombre de joueurs adverses ont tapoté le dos de l’attaquant emblématique malgré les coups de martèlement et même l’arbitre a signé son ballon de match par la suite.

Tout le monde semblait parfaitement heureux de faire partie du show de Ronaldo, mais néanmoins, son langage corporel montre que peu importe où : les objectifs sont ce pour quoi il vit.